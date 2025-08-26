El sorprendente y novedoso modelo con inteligencia artificial que usa la NASA ya descubrió un secreto del sol

La NASA presentó el Modelo Fundacional de Heliofísica de Surya que está hecho con inteligencia artificial y fue entrenado con nueve años de observaciones del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA. Ahora los científicos pueden predecir cuándo se darán erupciones solares que amenazan a satélites, redes eléctricas y sistemas de comunicación.

¿Por qué utilizan inteligencia artificial desde la NASA? Las tormentas solares representan un riesgo para la sociedad dependiente de la tecnología, afirman desde la NASA. Los potentes eventos solares energizan a la superficie terrestre, lo que puede provocar errores en GPS o pérdida de señal total de comunicaciones satélites. También puede sobrecargar transformadores y generar cortes de suministro generalizados.

Astronauta, nasa, espacio Desde la NASA presentaron un nuevo modelo de inteligencia artificial. Nasa En cuanto a la aviación comercial, las erupciones interrumpen las comunicaciones por radio y sistemas de navegación. El riesgo es aún mayor para los vuelos espaciales tripulados. De hecho, los astronautas con destino a la Luna o Marte, necesitan de pronósticos precisos para protegerse y que al parecer, solo puede brindar la IA.

Pocos lo saben pero la influencia del Sol se extiende a una gran cantidad de satélites, incluso los que ofrecen internet global de alta velocidad. Cuando la actividad solar se intensifica y calienta la atmósfera terrestre, provoca un incorrecto funcionamiento de satélites e incluso los saca de su órbita, lo que afecta el funcionamiento de grandes redes de internet.