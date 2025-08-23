Xbox Game Pass: los cinco juegos más rejugables para cientos de horas de diversión

El servicio de Microsoft ofrece títulos con mundos infinitos, progresión constante y cooperativo que mantienen a los gamers enganchados durante miles de horas.

Horas infinitas de diversión: estos son los 5 juegos más rejugables de Xbox Game Pass

El catálogo de Xbox Game Pass se ha convertido en uno de los más atractivos del mercado gracias a su variedad y calidad. Entre los títulos disponibles, destacan aquellos que ofrecen mundos prácticamente infinitos para explorar, sistemas de progresión diseñados para mantener el interés a largo plazo y, además, un fuerte componente cooperativo.

Según datos públicos de plataformas como TrueAchievements o SteamDB, no es extraño encontrar perfiles con más de 1.000 horas de juego en estos videojuegos. Su capacidad de retención los convierte en opciones ideales para quienes buscan experiencias duraderas, tanto en solitario como en compañía.

Minecraft xbox1 Considerado el padre del género sandbox, Minecraft sigue siendo uno de los videojuegos más completos y rejugables. Xbox Considerado el padre del género sandbox, Minecraft sigue siendo uno de los videojuegos más completos y rejugables. Su universo abierto, sumado a los servidores no oficiales con modos únicos, lo convierten en un título infinito. Además, se actualiza de forma periódica y ofrece cooperativo tanto local como en línea.

Género: Sandbox / Supervivencia;

Jugadores cooperativos: desde 2;

Cross-play: Sí (PC, Xbox, Nintendo Switch y PlayStation en versión Bedrock);

Disponible en: PC, consolas y Cloud.

World War Z: Aftermath xbox2 Inspirado en la famosa saga de zombis, este shooter cooperativo combina campaña y modos adicionales con distintos niveles de dificultad que modifican por completo la experiencia. Xbox Inspirado en la famosa saga de zombis, este shooter cooperativo combina campaña y modos adicionales con distintos niveles de dificultad que modifican por completo la experiencia. Años después de su lanzamiento, los desarrolladores siguen incorporando mapas e historias nuevas.