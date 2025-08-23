Xbox Game Pass: los cinco juegos más rejugables para cientos de horas de diversión
El servicio de Microsoft ofrece títulos con mundos infinitos, progresión constante y cooperativo que mantienen a los gamers enganchados durante miles de horas.
El catálogo de Xbox Game Pass se ha convertido en uno de los más atractivos del mercado gracias a su variedad y calidad. Entre los títulos disponibles, destacan aquellos que ofrecen mundos prácticamente infinitos para explorar, sistemas de progresión diseñados para mantener el interés a largo plazo y, además, un fuerte componente cooperativo.
Según datos públicos de plataformas como TrueAchievements o SteamDB, no es extraño encontrar perfiles con más de 1.000 horas de juego en estos videojuegos. Su capacidad de retención los convierte en opciones ideales para quienes buscan experiencias duraderas, tanto en solitario como en compañía.
Minecraft
Considerado el padre del género sandbox, Minecraft sigue siendo uno de los videojuegos más completos y rejugables. Su universo abierto, sumado a los servidores no oficiales con modos únicos, lo convierten en un título infinito. Además, se actualiza de forma periódica y ofrece cooperativo tanto local como en línea.
- Género: Sandbox / Supervivencia;
- Jugadores cooperativos: desde 2;
- Cross-play: Sí (PC, Xbox, Nintendo Switch y PlayStation en versión Bedrock);
- Disponible en: PC, consolas y Cloud.
World War Z: Aftermath
Inspirado en la famosa saga de zombis, este shooter cooperativo combina campaña y modos adicionales con distintos niveles de dificultad que modifican por completo la experiencia. Años después de su lanzamiento, los desarrolladores siguen incorporando mapas e historias nuevas.
- Género: Shooter cooperativo con zombis;
- Jugadores cooperativos: hasta 4;
- Cross-play: Sí (PC, PlayStation y Xbox);
- Disponible en: PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X|S y Cloud.
Medieval Dynasty
Este título mezcla supervivencia y simulación con un giro único: la gestión de una aldea medieval. Permite reclutar NPC, construir, combatir y desarrollar un asentamiento desde cero. Su modo cooperativo lo convierte en una experiencia aún más completa.
- Género: Supervivencia / Simulación;
- Jugadores cooperativos: hasta 4;
- Cross-play: limitado;
- Disponible en: PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5.
Warhammer 40.000: Darktide
Un cooperativo de acción en primera persona que se presenta como rival directo de sagas como Left 4 Dead. Ofrece una amplia variedad de mapas, eventos especiales y actualizaciones constantes que aumentan la rejugabilidad, siempre con un enfoque en el trabajo en equipo.
- Género: Acción cooperativa en primera persona;
- Jugadores cooperativos: hasta 4;
- Cross-play: parcial (PC y Xbox Series X|S);
- Disponible en: PC, Xbox Series X|S y Cloud;
Stardew Valley
Con más del 98% de valoraciones positivas en Steam y un fenómeno global a sus espaldas, Stardew Valley combina la gestión de granjas con mecánicas RPG, exploración y combate. Su sencillez aparente esconde una experiencia profunda y prácticamente infinita.
- Género: Gestión de granja / RPG;
- Jugadores cooperativos: hasta 4;
- Cross-play: no;
- Disponible en: PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y Cloud.
Los vidoejuegos más rejugables de Xbox Game Pass demuestran que un buen diseño de progresión y la opción de jugar en cooperativo son claves para enganchar a los usuarios durante cientos, e incluso miles, de horas. Desde los clásicos como Minecraft hasta fenómenos modernos como Stardew Valley, todos ofrecen experiencias únicas que no terminan nunca.