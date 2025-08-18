WhatsApp: la función que nadie conoce para liberar espacio y borrar archivos más fácil

Los chats privados y grupales para los usuarios de WhatsApp dejan, sin lugar a dudas, un sinfin de archivos que ocupan gran parte del almacenamiento en los teléfonos. Esto puede afectar el funcionamiento del aparato y si bien pueden eliminarse de forma manual, también existe un modo automático para configurar y no llenarse de archivos sin sentido.

Una de las opciones es activar una función que muy pocos conocen y que está en el menú de configuración de la aplicación de mensajería instantánea. La herramienta es más eficiente que la eliminación manual y se llama "Administrar Almacenamiento".

Para acceder a esta herramienta, los usuarios deben seguir estos pasos:

En ese apartado se puede ver el espacio utilizado por cada chat privado o grupal y qué tipo de archivos (fotos, videos, docs o audios) ocupan más memoria. La aplicación va detectando qué puede eliminar para liberar espacio en caso de una satuación del teléfono.

adolescentes celulares telefonos desayuno WhatsApp ofrece mejores alternativas para liberar espacio. Inteligencia Artificial. META

El consejo que pocos saben sobre WhatsApp para liberar espacio

Una opción que no muchos conocen es la de desactivar la descarga automática, lo que le da el poder al usuario receptor de los archivos de si se descarga o no el video enviado por el contacto.

Desactivar la descarga automática : configurar WhatsApp para que no descargue fotos, videos o audios automáticamente ayuda a evitar la acumulación innecesaria de archivos.

Eliminar archivos grandes o reenviados : filtrar por archivos de más de 5 MB o por cantidad de reenvíos y eliminarlos puede liberar mucho espacio.

Borrar la memoria caché: en dispositivos Android, se puede eliminar la memoria caché de WhatsApp desde el menú de configuración del sistema, liberando espacio sin afectar los chats ni archivos importantes.

Cuáles son los archivos que más espacio ocupan en WhatsApp

Contrario a lo que algunos creen, los audios no son los archivos que más memoria consumen en WhatsApp. Las fotos suelen ser los principales responsables del consumo, con un tamaño promedio de 1 a 2 MB, mientras que un audio de un minuto apenas llega a 138 KB.

Pero por su parte, los videos, especialmente los de alta calidad, también pueden ocupar mucho espacio.

Además, la aplicación guarda archivos temporales, como miniaturas y datos necesarios para su funcionamiento. Si no se gestionan de manera regular, estos archivos pueden llenar la memoria rápidamente.