Underc0de Day 2025: la expo de tecnología y cultura digital vuelve a transformar Mendoza

Una nueva edición del Underc0de Day regresa con una propuesta renovada y ambiciosa. Con la creencia firme de que el conocimiento se multiplica al compartirse, la comunidad Underc0de vuelve a abrir las puertas de su universo digital para que más personas puedan acceder a herramientas, contactos y experiencias vinculadas a la tecnología .

Los días 6 y 7 de septiembre el Espacio Arizu de Godoy Cruz vuelve a reunir a profesionales del mundo IT , instituciones educativas, emprendedores, empresas y público general, en una experiencia que celebra el conocimiento, el trabajo colaborativo y el avance tecnológico. Con entrada libre y gratuita, los asistentes tendrán acceso a capacitaciones, hackatones, espacios interactivos y torneos.

Durante dos días, el mundo IT y el público en general podrán encontrarse en actividades especiales, unidos por el interés y la innovación. El sábado 6 todo girará en torno a charlas especializadas sobre ciberseguridad, inteligencia artificial , desarrollo de software, testing, videojuegos, entre otras temáticas. Además, se realizará el primer hackathon abierto a estudiantes de QA y entusiastas en el mundo del testing, con premios especiales para los ganadores. Por último, la jornada tendrá paneles educativos y foros de debate, en los que se abordarán temas como la brecha digital, formación técnica con salida laboral, rol de la mujer en tecnología y las estrategias de inserción en el mercado laboral IT.

Mientras que el domingo 7 se vivirá como una experiencia de puertas abiertas orientada al público general, grandes y chicos podrán acercarse al mundo de la tecnología a través de una “Zona Gamer” con torneos de videojuegos, recorridos dinámicos guiados, música en vivo, DJs y food trucks, todo en un ambiente relajado, inclusivo y distendido.

Los emprendimientos y profesionales interesados en generar redes y oportunidades laborales contarán con un espacio de coworking. Además, instituciones educativas de nivel medio y superior presentarán una muestra de proyectos tecnológicos.

Detrás del “Underc0de Day” está la comunidad Underc0de, fundada en 2011 por el QA Engineer Danilo “Dinno” Vezzoni. Todo comenzó cuando, mientras daba clases de seguridad informática, compartía apuntes y material de estudio en un blog. Ese gesto inicial de generosidad fue creciendo hasta convertirse en una comunidad que hoy reúne a miles de miembros en Latinoamérica y España, y que además funciona como fundación y empresa de servicios tecnológicos.

"En Underc0de creemos en la libre circulación del saber, en compartir, evolucionar, y generar oportunidades concretas para quienes desean insertarse en este mundo", expresa Dinno Vezzoni.

A lo largo de los años, la comunidad ha impulsado programas de becas, capacitaciones gratuitas, encuentros educativos, asesoramiento profesional y servicios a empresas del sector privado y público. Todo bajo una misma premisa: crear puentes que conecten a las personas con el futuro.

image La expo de programación, tecnología e innovación en Mendoza Underc0de Day

Uno de los objetivos centrales de Underc0de Day 2025 es continuar posicionando a Mendoza como un referente en tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La provincia cuenta con una fuerte base educativa, talento en formación, y un ecosistema productivo que empieza a consolidarse como polo tecnológico.

El evento se presenta como una vidriera de innovación y cuenta con el apoyo de la Dirección de Cultura de la municipalidad de Godoy Cruz, la Subsecretaría de Empleo y Capacitación de Mendoza y la participación de numerosas empresas y emprendimientos tecnológicos.