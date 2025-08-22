Lo bueno y lo malo: probé 30 días de Copilot y esta fue mi impresión

Probé Copilot, el asistente de IA de Microsoft, tanto en su aplicación como en el navegador Edge, y ya tengo mis primeras conclusiones.

Durante 30 días utilicé Copilot, tanto en su aplicación nativa de Microsoft como en la extensión integrada en el navegador Edge. Se trata de un asistente conversacional impulsado por inteligencia artificial que busca simplificar los flujos de trabajo, automatizar tareas y ofrecer respuestas contextuales. En mi experiencia con el chatbot logré observar ventajas claras, pero también limitaciones que conviene destacar.

Lo que me gustó Lo primero que noté fue su lenguaje amigable y una interfaz simple. Copilot mantiene un tono cordial y directo, lo que hace que la interacción sea fluida y accesible incluso para quienes no están familiarizados con asistentes de este tipo. A diferencia de otros sistemas, me resultó liviano en el consumo de memoria RAM, lo que permitió mantener abiertas varias aplicaciones al mismo tiempo sin notar ralentización.

Otra característica que me pareció útil fue la capacidad de resumir textos de manera integrada en el navegador Microsoft Edge. Con un clic pude obtener síntesis de artículos extensos, organizar fichas de lectura e incluso formular preguntas sobre el contenido en pantalla. Esta función facilita el trabajo de quienes leen o investigan en línea con frecuencia.

image 4 modos de respuesta personalizable en Copilot Copilot Además, me llamó la atención la posibilidad de elegir entre cuatro modos de respuesta: rápida, análisis más profundo, inteligente e investigación. Esta flexibilidad permite adaptar la experiencia según el nivel de detalle que se necesita en cada momento.

Lo que no me gustó Sin embargo, encontré limitaciones importantes. A pesar de su amabilidad, Copilot no logra un rendimiento óptimo en la redacción académica o profesional. En mis pruebas cometió errores de registro y tono que lo hacen poco confiable para trabajos formales. Si bien responde de forma clara a explicaciones o instrucciones simples, no alcanza la precisión de otras herramientas como ChatGPT o Perplexity cuando se trata de elaborar textos complejos o con un nivel de exigencia mayor.