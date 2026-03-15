El Samsung Galaxy S25 Ultra cae de precio en Chile y reaviva el tour de compras de los argentinos

Con un valor más bajo en tiendas chilenas, el tope de gama de Samsung vuelve a meterse como una opción de compra de muchos argentinos.

La baja del Samsung Galaxy S25 Ultra en Chile volvió a encender una cuenta que muchos argentinos hacen cada vez que un tope de gama se abarata del otro lado de la cordillera: si conviene o no cruzar para comprarlo. El modelo ya aparece en vitrinas chilenas con precios bastante más tentadores que los que hoy se ven en varias tiendas argentinas, y eso reaviva el clásico tour tecnológico trasandino. Pero en este caso la discusión no pasa solo por el precio. También entran en juego el nivel del equipo, la forma de pago, el tipo de cambio y los costos indirectos del viaje.

Samsung Galaxy S26 Ultra-Samsung Galaxy S25 Ultra - Interna 1 Precio chileno, cambio oficial y viaje: la cuenta completa define si realmente conviene cruzar. Shutterstock Un flagship que sigue jugando en la primera línea El Galaxy S25 Ultra fue presentado por Samsung como su gran exponente premium de 2025 y todavía conserva una ficha técnica de primer nivel. Lleva una pantalla plana Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución QHD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo pico de 2600 nits. A eso suma estructura de titanio, protección Gorilla Glass Armor 2, resistencia IP68, batería de 5000 mAh, carga de 45 W y el S Pen integrado, uno de los rasgos que siguen diferenciando a la línea Ultra dentro del catálogo de la marca.

Puertas adentro, el equipo monta el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, acompañado por 12 GB de RAM y opciones de 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento. En fotografía mantiene una de sus cartas más fuertes: cámara principal de 200 MP, ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y otro de 50 MP con zoom óptico 5x, además de cámara frontal de 12 MP. Samsung también promete siete años de actualizaciones y empuja la experiencia con Galaxy AI, por lo que sigue siendo un celular pensado para usuarios que quieren potencia, pantalla, productividad y cámara en un solo equipo.

s25 ultra3 Samsung mantiene potencia, cámaras premium y S Pen en un celular todavía muy competitivo. Samsung La cuenta chilena, traducida a pesos argentinos En Chile, Ripley muestra al Galaxy S25 Ultra de 256 GB con un precio de 1.119.990 pesos chilenos. Ahora bien, el método de comparación de este Samsung es directo y sirve para cualquier modelo. Primero, se lleva el precio de Chile a dólares usando la referencia del dólar en ese país del día de compra. Después, ese monto en dólares se transforma a pesos argentinos con la cotización oficial de la fecha tomada como referencia.

Con los números de este caso: