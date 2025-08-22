Samsung comparte cifras y novedades sobre la cámara del exitoso Galaxy Z Fold7
Samsung presentó las mejoras de la cámara del Galaxy Z Fold7, con innovaciones y novedades que lo consolidan como su mayor éxito.
El nuevo Galaxy Z Fold7 de Samsung llega con la propuesta más avanzada de la serie, incorporando una cámara de 200 MP y un potente motor de IA que redefine la fotografía móvil. Con estas innovaciones, el plegable más exitoso de la marca promete elevar la creatividad y ofrecer una experiencia de nivel profesional.
Este dispositivo no solo destaca por ser el más delgado y ligero de la línea, sino que además introduce funciones inéditas, desde la captura nocturna optimizada hasta la edición inteligente en tiempo real. Con estas novedades, el Galaxy Z Fold7 se posiciona como una herramienta versátil pensada para quienes buscan lo máximo en imagen y rendimiento.
Una cámara de 200 MP que marca un antes y un después
En el corazón del Galaxy Z Fold7 se encuentra un sensor gran angular de 200 MP, el mismo que equipa al Galaxy S25 Ultra. Este salto tecnológico permite obtener imágenes 44% más brillantes y hasta cuatro veces más detalladas respecto al Galaxy Z Fold6. El sistema de enfoque inteligente facilita tomas macro y primeros planos de gran precisión, gracias a la calibración de profundidad Dual Camera Depth.
Además, su lente ultra gran angular de 12 MP ahora suma autoenfoque, ampliando las posibilidades de fotografía cercana sin perder nitidez.
Selfies más amplios y realistas
La cámara frontal de 100° del Galaxy Z Fold7 permite encuadrar más personas sin necesidad de alejarse. Frente a la generación anterior, ofrece selfies 25% más amplios y 2,5 veces más nítidos. Gracias a la corrección automática de distorsión y a los ajustes con IA, los retratos lucen más naturales y fieles a la realidad.
La mejora en el HDR asegura que los rostros se destaquen incluso en escenas con alto contraste, mientras que los nuevos filtros con IA —entrenados en más de 5.000 imágenes de películas analógicas— aportan un estilo artístico sin perder naturalidad.
Noche clara con ProVisual Engine
El nuevo motor ProVisual, potenciado por inteligencia artificial, optimiza automáticamente cada escena nocturna. La función Nightography con filtro espacio-temporal reduce el ruido de forma efectiva y logra videos con gran claridad incluso en entornos de baja luz.
El soporte para video HDR de 10 bits, compatibilidad con Hybrid Log Gamma y grabación en LOG, convierten a este teléfono de Samsungen una herramienta ideal para creadores que buscan mayor control en postproducción.
Un estudio creativo en tu bolsillo
El Galaxy Z Fold7 no es solo una cámara de última generación, sino también un centro de edición portátil. Con Generative Edit mejorado y herramientas basadas en IA, permite eliminar objetos no deseados, ajustar ángulos y perfeccionar fotos con un acabado profesional.
Además, ofrece funciones como edición comparativa en tiempo real, sugerencias automáticas de edición y un Portrait Studio avanzado para mejorar retratos y capturar expresiones con mayor detalle.