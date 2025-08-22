Samsung comparte cifras y novedades sobre la cámara del exitoso Galaxy Z Fold7

Samsung presentó las mejoras de la cámara del Galaxy Z Fold7, con innovaciones y novedades que lo consolidan como su mayor éxito.

El Samsung Galaxy Z Fold7 incorpora la cámara más potente de la serie hasta el momento.

El nuevo Galaxy Z Fold7 de Samsung llega con la propuesta más avanzada de la serie, incorporando una cámara de 200 MP y un potente motor de IA que redefine la fotografía móvil. Con estas innovaciones, el plegable más exitoso de la marca promete elevar la creatividad y ofrecer una experiencia de nivel profesional.

Este dispositivo no solo destaca por ser el más delgado y ligero de la línea, sino que además introduce funciones inéditas, desde la captura nocturna optimizada hasta la edición inteligente en tiempo real. Con estas novedades, el Galaxy Z Fold7 se posiciona como una herramienta versátil pensada para quienes buscan lo máximo en imagen y rendimiento.

Cifras Samsung Galaxy Z Fold7 - Interna 1 La cámara frontal del Galaxy Z Fold7 ofrece selfies más amplios y realistas. shutterstock.com Una cámara de 200 MP que marca un antes y un después En el corazón del Galaxy Z Fold7 se encuentra un sensor gran angular de 200 MP, el mismo que equipa al Galaxy S25 Ultra. Este salto tecnológico permite obtener imágenes 44% más brillantes y hasta cuatro veces más detalladas respecto al Galaxy Z Fold6. El sistema de enfoque inteligente facilita tomas macro y primeros planos de gran precisión, gracias a la calibración de profundidad Dual Camera Depth.

Además, su lente ultra gran angular de 12 MP ahora suma autoenfoque, ampliando las posibilidades de fotografía cercana sin perder nitidez.

Cifras Samsung Galaxy Z Fold7 - Interna 2 Con sus 200 MP, el Galaxy Z Fold7 logra imágenes nítidas y llenas de detalle. shutterstock.com Selfies más amplios y realistas La cámara frontal de 100° del Galaxy Z Fold7 permite encuadrar más personas sin necesidad de alejarse. Frente a la generación anterior, ofrece selfies 25% más amplios y 2,5 veces más nítidos. Gracias a la corrección automática de distorsión y a los ajustes con IA, los retratos lucen más naturales y fieles a la realidad.