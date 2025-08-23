Los virus también pueden entrar mediante.. ¿tu impresora?

Las impresoras corporativas son una puerta de entrada para ciberataques. Expertos advierten que incluir la seguridad en impresoras es clave.

Las impresoras ya no son simples periféricos de oficina. Hoy forman parte de la red corporativa y, al estar conectadas a internet, representan un vector de ataque. La falta de seguridad en impresoras es una de las principales debilidades en muchas organizaciones, según el informe “Print Security Landscape 2025” de Oucirca.

Por qué la seguridad en impresoras es fundamental A diferencia de las PC, que cuentan con defensas más consolidadas, las impresoras suelen pasarse por alto en la estrategia de ciberseguridad. Investigadores hallaron que medio millón de impresoras conectadas a internet eran vulnerables a ataques. Los ciberdelincuentes pueden explotar fallas de firmware, credenciales por defecto o configuraciones abiertas para robar documentos, infiltrarse en la red o incluso integrar los equipos a botnets.

image Las impresoras también son importantes en la seguridad de empresas IA “Las impresoras ya no son equipos inofensivos; se han convertido en dispositivos sofisticados en red”, señala HP Wolf Security en su análisis. Además, un 70% de los responsables de TI manifestó preocupación por el robo de información impresa y otras amenazas fuera de línea.

Riesgos en todo el ciclo de vida del dispositivo Mateo Figueroa, director general, HP Latinoamérica, asegura que los problemas de seguridad comienzan en la compra. Menos del 38% de las empresas incluye a TI y seguridad en la evaluación de proveedores de impresoras. El 51% de los responsables de TI tampoco puede confirmar si los equipos fueron manipulados en fábrica o durante el transporte. Una vez en uso, solo el 36% aplica actualizaciones de firmware a tiempo, pese a invertir unas 3,5 horas mensuales por impresora en gestión de seguridad.

Incluso al final de su ciclo de vida, el 35% de las organizaciones duda que las impresoras puedan limpiarse completamente. Un 25% opta por destruir las unidades de almacenamiento y un 10% decide eliminar el dispositivo completo, lo que impacta en costos y sostenibilidad.