Este antivirus para Android es en realidad el virus: cuidado con la app que roba tu contraseña

En el mundo de la ciberseguridad, donde proliferan aplicaciones y programas que prometen proteger tu smartphone, también existen trampas peligrosas. Un reciente caso encendió las alarmas: un supuesto antivirus para Android que, en realidad, escondía un virus capaz de vulnerar por completo la privacidad de sus víctimas.

Según investigadores de Kaspersky , la aplicación llamada LunaSpy se hacía pasar por un software de protección, pero en realidad funcionaba como un spyware. Este engaño circulaba fuera de la Google Play Store y se difundía a través de mensajes entre contactos, lo que facilitó su propagación entre usuarios desprevenidos.

De acuerdo con Kaspersky, LunaSpy se presentaba como un refuerzo de seguridad bancaria o un antivirus confiable. Incluso simulaba realizar análisis de amenazas, cuando en realidad era la amenaza más peligrosa del dispositivo.

El supuesto antivirus LunaSpy engañaba a los usuarios con falsos análisis de seguridad.

Una vez instalada, esta app maliciosa tenía acceso a cámaras, micrófonos, contraseñas, cuentas bancarias, ubicación e incluso podía grabar la pantalla del teléfono. En pocas palabras, convertía al móvil en un dispositivo totalmente vigilado por ciberdelincuentes.

El principal consejo de los expertos es evitar descargar apps desde sitios desconocidos o de terceros, y siempre verificar la legitimidad de un supuesto antivirus antes de instalarlo. Una búsqueda rápida en Internet puede revelar si el software es confiable y si la comunidad lo recomienda.

Además, revisar los permisos que tienen las aplicaciones en tu teléfono es clave. En las versiones modernas de Android, es posible revocar accesos a cámara, micrófono o ubicación, evitando que una app sospechosa recopile información sin tu consentimiento.

Antivirus Android - Interna 3 Evitar instalar apps de terceros es clave para no caer en un virus espía. shutterstock.com

El riesgo de los antivirus falsos en Android

Casos como el de LunaSpy evidencian que descargar un falso antivirus puede ser tan peligroso como instalar directamente un virus. Más allá de la pérdida de dinero o credenciales, lo que está en juego es la privacidad total de los usuarios.

La recomendación es clara: limitar los permisos de cualquier aplicación que despierte dudas y priorizar la descarga de software únicamente desde la Google Play Store o fuentes verificadas.