Xiaomi 16: la próxima generación de smartphones llegará con un modelo compacto Pro

El CEO de Xiaomi adelantó una actualización sobre el futuro de la compañía y qué esperar de la próxima serie Xiaomi 16.

El presidente de Xiaomi, Lu Weibing, anticipó que la próxima serie de teléfonos de la compañía marcará una transformación relevante en el producto y en la estrategia de marca. En un repaso por los 14 años de fabricación de smartphones, el directivo adelantó que la nueva familia de dispositivos, identificada como Xiaomi 16, incluirá un modelo compacto dentro de la categoría Pro.

Aunque no mencionó de manera explícita a la serie, las declaraciones se interpretan como un adelanto de lo que la compañía presentará en septiembre, cuando se espera el lanzamiento oficial de esta nueva línea de móviles. Según la información difundida por el medio especializado Gizmochina, la serie Xiaomi 16 constará de cuatro modelos.

Innovaciones en diseño y fabricación Entre los cambios más comentados se encuentra la incorporación de un nuevo formato compacto en la gama Pro, una decisión que responde a la demanda de usuarios que buscan dispositivos de alto rendimiento pero con un tamaño más reducido. Esta variante ampliaría la oferta de Xiaomi en un segmento donde otras marcas también han explorado opciones premium con diseños más manejables.

image Xiaomi 16: la marca china se prepara para un nuevo smartphone Xiaomi Además, de acuerdo con el analista Ming-Chi Kuo, la compañía utilizaría por primera vez una técnica de impresión 3D en los marcos internos metálicos. Este proceso permitiría fabricar dispositivos más ligeros sin comprometer la resistencia, un avance en materiales y eficiencia productiva.

El anuncio también se vincula con un reposicionamiento de Xiaomi en el mercado global. En los últimos años, la compañía ha buscado equilibrar la relación entre calidad y precio, al tiempo que refuerza su presencia en la gama alta para competir con fabricantes como Apple y Samsung. La llegada de un dispositivo compacto Pro apunta a consolidar esta estrategia, ampliando la oferta de opciones para distintos perfiles de usuarios.