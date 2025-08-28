¿El adiós a la RAM y SSD? UltraRAM promete cambiar la memoria tal como la conocemos: los detalles

En el ámbito de la informática, siempre ha existido una dualidad entre dos tipos fundamentales de memoria : la RAM y la NAND. La memoria RAM es rápida pero volátil, mientras que la memoria NAND, aunque persistente, es considerablemente más lenta. Sin embargo, un avance científico y tecnológico podría hacer que este modelo se quede atrás para siempre: la UltraRAM , una memoria que combina lo mejor de ambos mundos.

Esta tecnología, en desarrollo por QuInAs Technology e IQE plc , promete ser un cambio de juego en la industria. UltraRAM no solo tiene velocidades comparables a la RAM , sino que también ofrece una durabilidad 4.000 veces superior a la memoria NAND, un avance sin precedentes. Según los creadores de la tecnología, la UltraRAM podría llegar a retener datos durante 1.000 años sin degradarse y, además, su consumo energético sería incluso más bajo que el de las memorias actuales.

Lo fascinante de UltraRAM no es solo que se trate de un prototipo de laboratorio, sino que se está preparando para entrar en producción masiva. Gracias a una estructura de resonancia cuántica y el uso de semiconductores avanzados como el antimonio de galio (GaSb) y antimonio de aluminio (AlSb), UltraRAM logra combinar velocidad y durabilidad de una forma que hasta ahora parecía inalcanzable.

Según un artículo técnico de QuInAs en Wiley Advanced , el funcionamiento de cada celda de UltraRAM se asemeja a un interruptor casi perfecto, permitiendo una latencia de alrededor de 15 nanosegundos, comparable con la memoria DRAM actual. La gran diferencia radica en que, mientras que la DRAM requiere de refrescos constantes para mantener los datos, UltraRAM retiene la información sin ningún tipo de pérdida durante más de 1.000 años.

UltraRAM no solo tiene velocidades comparables a la RAM, sino que también ofrece una durabilidad 4.000 veces superior a la memoria NAND.

Implicaciones para la industria

El impacto de esta tecnología podría ser trascendental. En el futuro, UltraRAM podría reemplazar tanto a las memoria RAM como a los SSD, lo que supondría dispositivos más rápidos y eficientes, con menor consumo energético. Para los usuarios, esto se traduciría en una experiencia de uso sin precedentes, con tiempos de arranque instantáneos en ordenadores y móviles, y una mayor durabilidad de los datos almacenados.

Además, UltraRAM sería capaz de reducir drásticamente el consumo energético de servidores, lo que podría ser una ventaja significativa en el ámbito industrial, especialmente para aquellas empresas que dependen de grandes centros de datos.

Desafíos por superar

A pesar de los avances, la transición a UltraRAM enfrenta varios obstáculos. Entre ellos se encuentran los altos costos de fabricación, la compatibilidad con las arquitecturas existentes y la resistencia de los fabricantes a adoptar una nueva tecnología. Sin embargo, los creadores de UltraRAM ya han superado un hito importante al desarrollar un proceso escalable para la producción de estos chips.

Es cierto que la UltraRAM tiene el potencial de ser tan revolucionaria como lo fue la memoria NAND Flash en su momento, pero aún queda un largo camino para que se demuestre su viabilidad fuera de los laboratorios. Sin embargo, este avance nos acerca cada vez más a una tecnología que podría transformar el ecosistema de la memoria para siempre.

ultraram UltraRAM, DRAM y NAND Flash son tipos de memorias fundamentales en la informática moderna, pero cada una tiene características muy distintas. UltraRam Technology

Comparativa: UltraRAM vs. DRAM vs. NAND

UltraRAM, DRAM y NAND Flash son tipos de memorias fundamentales en la informática moderna, pero cada una tiene características muy distintas. La UltraRAM es una memoria no volátil, a diferencia de la DRAM, que es volátil y requiere constantes refrescos para mantener la información. Mientras que la UltraRAM tiene una latencia similar a la de la DRAM, aproximadamente 15 nanosegundos, la DRAM estándar se encuentra en el rango de 10 a 15 nanosegundos. Por otro lado, la memoria NAND Flash, aunque también no volátil, presenta una latencia mucho mayor, entre 50 y 100 microsegundos.

En cuanto a la durabilidad, la UltraRAM es sobresaliente, con una vida útil de hasta 1.000 millones de ciclos, superando con creces los 3.000 a 10.000 ciclos de la NAND Flash. Además, la UltraRAM destaca por su capacidad de retención de datos, ya que puede conservar la información durante más de 1.000 años, mientras que la DRAM solo puede mantener los datos durante milisegundos sin refrescarse, y la NAND Flash tiene una vida útil de aproximadamente 10 años.

Una de las principales ventajas de la UltraRAM es su eficiencia energética, ya que consume 100 veces menos que la DRAM. En comparación, la DRAM tiene un consumo elevado debido a la necesidad de refrescar constantemente los datos, mientras que la NAND Flash presenta un consumo bajo en reposo pero aumenta al escribir datos.

En resumen, UltraRAM promete ser una revolución en la memoria informática al ofrecer las ventajas de la DRAM (velocidad) y de la NAND Flash (durabilidad), con una eficiencia energética mejorada y una retención de datos mucho mayor.

FUENTE: Información extraída de UltraRam Technology