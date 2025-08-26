Samsung y Raven Play te cuentan cómo la tecnología QLED mejora la calidad visual y ayuda al medio ambiente

Con una apuesta firme por la innovación, Samsung revolucionó la industria de las TV al integrar la tecnología QLED . Esta propuesta no solo mejora la calidad de imagen y sonido, sino que también incorpora un enfoque sustentable para reducir el impacto en el medio ambiente , ofreciendo a los usuarios una opción responsable y de alto rendimiento.

El creador de contenido Raven Play compartió su experiencia al actualizar su Smart TV a un modelo con tecnología QLED de Samsung , destacando cómo la nitidez, la fidelidad de colores y la eficiencia cambiaron su manera de ver películas, series y videojuegos, logrando una experiencia más inmersiva y sostenible.

La compañía introdujo en 2015 los televisores con tecnología QLED , basada en puntos cuánticos libres de cadmio, un metal tóxico que afecta al medio ambiente . Gracias a esto, los usuarios disfrutan de imágenes más vivas y detalladas, mientras eligen un producto desarrollado con responsabilidad ambiental.

Según Raven Play , la diferencia frente a otras líneas es clara: colores precisos, contraste mejorado con Quantum HDR y un procesador que escala automáticamente los contenidos hacia 4K, logrando una visualización más realista y definida.

La estética AirSlim Design convierte a los televisores en piezas modernas y minimalistas, fáciles de integrar a cualquier ambiente. Además, las funciones como Adaptive Sound ajustan automáticamente el audio según el tipo de contenido, ya sean películas, conciertos o videojuegos, generando una experiencia inmersiva.

El sistema operativo Tizen ofrece acceso ágil a plataformas de streaming y compatibilidad con asistentes de voz, sumado al SmartThings Hub integrado, que permite controlar otros dispositivos inteligentes desde la misma TV.

Los televisores QLED de Samsung ofrecen calidad de imagen y eficiencia energética.

Tecnología que también cuida el medio ambiente

Más allá de la calidad de imagen y sonido, la línea QLED de Samsung se destaca por estar fabricada con materiales seguros que fomentan el consumo responsable. Al optar por este tipo de TV, los usuarios contribuyen a un menor impacto ambiental, sin resignar diseño ni innovación tecnológica.

Como recomendación final, Raven Play sugiere potenciar la experiencia audiovisual con barras de sonido de la serie Q, que sincronizan perfectamente con la imagen, logrando un nivel cercano al cine.

