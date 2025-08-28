Educ.Ar Mendoza: con la primavera llegan nuevos talleres y cursos gratuitos para niños y adolescentes
Robótica, ciencia y diseño 3D son algunas de las propuestas educativas que se podrán realizar en Mendoza. Las inscripciones ya están abiertas.
Con la llegada de la primavera en septiembre a Mendoza, los niños y jóvenes mendocinos tendrán la oportunidad de sumergirse en un mundo de conocimiento y creatividad a través de una nueva oferta de talleres y cursos gratuitos relativos a la tecnología.
Estas propuestas, impulsadas por el Gobierno de Mendoza, se centran en la innovación, la tecnología y el desarrollo de habilidades clave para el futuro. Los cursos se extienden desde septiembre hasta diciembre.
Robótica y ciencia: aprendiendo a construir el mañana con cursos gratuitos
Entre las propuestas más destacadas, se encuentra el taller de robótica, diseñado para que los jóvenes se familiaricen con la programación y la construcción de robots. Este curso no solo enseña los fundamentos de la robótica, sino que también fomenta el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.
Además, el taller de laboratorio de ciencia para niños invita a los más jóvenes a explorar el mundo científico de forma lúdica y experimental, con actividades que les permiten comprender fenómenos naturales de manera práctica y divertida.
Taller de diseño e impresión 3D: de la imaginación a la realidad
Otra de las iniciativas más innovadoras es el taller de diseño e impresión 3D. En este espacio, los participantes aprenderán a utilizar software de diseño para crear objetos tridimensionales y luego darles vida a través de impresoras 3D. Este curso estimula la creatividad, la capacidad de innovación y la comprensión de nuevas tecnologías, preparando a los jóvenes para un futuro donde la fabricación digital será cada vez más relevante.
Información e inscripciones en Mendoza
Estos talleres están dirigidos a jóvenes de entre 6 y 18 años y son una excelente oportunidad para que exploren sus intereses en un ambiente educativo y entretenido. Para conocer las fechas de inicio, los horarios y los requisitos de inscripción, las familias pueden visitar el sitio web oficial del Gobierno de Mendoza. Se recomienda a los interesados preinscribirse a través de este formulario con anticipación, ya que los cupos son limitados.
FUENTE: Prensa Gobierno de Menoza