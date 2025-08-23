DGE: ¿qué son los carros digitales de Edutec y cómo se emplean en la escuela de tu hijo?

Gracias a los carros digitales y la capacitación docente, la DGE asegura una enseñanza más interactiva, inclusiva y acorde a los desafíos actuales

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza continúa con la implementación del programa Edutec, una iniciativa destinada a la transformación digital de las aulas de la provincia. Recientemente, se entregaron carros digitales a 29 escuelas de gestión pública y privada, con el objetivo de facilitar el acceso a herramientas tecnológicas y mejorar la calidad educativa.

edutec-29-escuelas-publicas-de-g ¿Qué contienen los carros digitales? Cada carro digital entregado por la DGE está equipado con 31 netbooks para uso estudiantil, una notebook para el docente, un proyector multimedia y una pizarra digital. Este equipamiento permite a los docentes integrar plataformas digitales como Eduten, Matific y Cumbre en sus clases, facilitando la enseñanza de matemáticas, lengua y ciencias. Además, los carros cuentan con un espacio de guarda y carga de dispositivos, asegurando su disponibilidad y funcionamiento continuo.

edutec-29-escuelas-publicas-de-g (3) Capacitación docente y objetivos del programa de la DGE El programa Edutec no solo se centra en la entrega de equipamiento, sino también en la formación continua de los docentes. Se han implementado capacitaciones para que los educadores puedan utilizar eficazmente las herramientas digitales y plataformas educativas. El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, destacó que la iniciativa busca unificar el tipo de tecnología empleada en las escuelas de Mendoza, mejorar los aprendizajes y generar una educación más acorde a las necesidades actuales de los estudiantes.

edutec-29-escuelas-publicas-de-g (2) Proyecciones futuras de Edutec Hasta la fecha, se han entregado más de 500 carros digitales, y se espera llegar a 700 antes de fin de año. La meta es cubrir la totalidad de los establecimientos escolares en 2026, garantizando que todos los estudiantes de Mendoza tengan acceso a herramientas tecnológicas que potencien su aprendizaje.

El programa Edutec representa un paso significativo hacia la modernización del sistema educativo mendocino, integrando tecnología de manera efectiva en las aulas y preparando a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI.