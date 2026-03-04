Secundaria: dónde buscar banco para los repetidores de año

Tal como adelantó MDZ el fin de semana, se espera un aumento de los repetidores en secundaria este año en Mendoza porque se eliminó la instancia de recuperación de saberes de marzo y se volvió a las dos materias previas.

Ante este escenario, algunos padres se plantean dónde deben anotar a sus hijos, si conseguirán un banco para que curse sus estudios y si es conveniente que siga estudiando en la misma escuela.

Por su parte, desde la DGE aseguraron que hay banco para todos los alumnos y que esta semana se conocerá el porcentaje exacto de repetidores .

Si el alumno no logró acreditar los saberes de las materias que se llevó a marzo y se quedó con más de dos materias previas, debe repetir el año que cursó en 2025.

En primera instancia, la recomendación de la Dirección General de Escuelas (DGE) es que los padres anoten a su hijo en la misma escuela porque las autoridades solicitaron a los directivos hacer una reserva del 15 por ciento de los lugares para los repetidores .

Si la escuela no lo puede recibir por una cuestión de espacio físico o el alumno quiere continuar sus estudios en otra institución, los padres deberán buscar un banco en la supervisión. “Las vacantes las manejan los supervisores. Les vamos a pedir a los padres que se acerquen a la sede de Supervisión más cercana a su domicilio”, detalló a MDZ, la directora de Educación Secundaria, Cecilia Paez.

El problema de primer año de la secundaria

Desde la DGE esperan que la mayor cantidad de reclamos e inconvenientes se generan en los cursos de primer año porque suelen estar completos ya que reciben a todos los alumnos de la Primaria. Y este año probablemente tengan poco espacio para darle cabida a los repitentes.

“No tenemos faltante de banco pero lo más probable es que no todos puedan estar en la escuela que quieran. Los repetidores probablemente tengan que mudarse a otra escuela si no tienen banco porque la prioridad la van a tener los ingresantes”, aseguraron desde la DGE.

Muchas vacantes y mucha demanda

Como la secundaria es obligatoria en todo el país, Mendoza tiene banco para todos los alumnos. El problema surge por una cuestión de oferta y demanda de escuelas. Mientras que los colegios de la ciudad y el turno mañana son los más requeridos y suelen tener largas listas de espera, hay otras escuelas alejadas del microcentro que tienen vacantes disponibles.

También se da ese problema en cuanto a orientaciones y modalidades porque hay instituciones con más demanda como los colegios técnicos, mientras que otras escuelas son relegadas.

Dos materias previas

Hasta el año pasado, los alumnos que debían entre dos y cinco materias tenían una instancia extra de recuperación de saberes en marzo. Durante ese mes, estaban en la escuela como repetidores, pero si en marzo acreditaban al menos tres materias de las cinco, pasaban al año siguiente.

Este año, las autoridades decidieron volver al viejo esquema de dos materias previas y se implementó una etapa de recuperación de saberes durante todo el mes de febrero. Los alumnos tenían que ir al horario habitual de la clase, tener el primer encuentro con el profesor y rendir. El profesor podía optar por una evaluación, una exposición, un trabajo de investigación o un trabajo práctico, según su criterio.

