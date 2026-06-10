Desde Roberto Pettinato a Gustavo Cerati y Mercedes Sosa: uno por uno, los artistas que criticaron al Indio Solari

El viernes 5 de junio, un referente de la música nacional murió y, para muchos, se volvió eterno. Carlos Alberto “el Indio” Solari falleció a los 77 años luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico en su domicilio, ubicado en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Tras su partida, miles de fanáticos a lo largo del país expresaron su dolor en la despedida -la última misa ricotera- del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota . Asimismo, decenas de figuras del mundo de la música, del arte y del periodismo lo recordaron con sentidos mensajes en redes sociales. Sin embargo, hubo quienes eligieron guardar silencio, respetando al músico, a sus familiares y a sus seguidores, pese a que, años atrás, no dudaron en cuestionar tanto su discurso como su accionar.

A continuación, repasamos la saga de aristas -tanto del ambiente del rock como de otros géneros- y de figuras que supieron criticar al cantante nacido en la ciudad entrerriana de Paraná.

Una de las críticas más fuertes hacia el también líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, salió de la boca del mismísimo Roberto Pettinato. El ex saxofonista de Sumo arremetió fuertemente contra el Indio tras el trágico recital de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, el 11 de marzo de 2017. El evento superó la capacidad prevista y, en el medio de una avalancha, decenas de personas resultaron heridas y dos chicos murieron: Juan Bulacio y Javier León.

Tras confirmarse los dos fallecimientos, el Indio Solari rompió el silencio en aquel momento y cuestionó a los medios: "No tienen información dada por los diarios que sea cierta". Enseguida, agregó: "La fiscal habla de la verdad y negó (en la indagatoria) todas esas versiones como faltas a la verdad de lo sucedido y a las víctimas. Leyendo las noticias, hoy, me encuentro una vez más, situado en un lugar protagónico que me excede".

Ese comunicado circuló y, a las horas, Roberto Pettinato hizo un descargo mostrando su enojo con el cantante por no asumir una postura más empática para con las familias de las víctimas. Asimismo, el conductor televisivo lo cuestionó por el contraste entre su discurso contestatario y su vida como millonario en un barrio privado.

Roberto Pettinato Roberto Pettinato. X

“Yo esperaba, que por lo menos, el Indio tuviera un gesto, no una de sus cartas mesiánicas, descerebradas y estúpidas que ya escribías en los años ’80, cuando estabas con nosotros en el Bar Británico, chupando y comiendo. Cuando llegaba el momento en el que hablabas vos todo el mundo se dormía porque vos realmente creías que eras el Che Guevara, Lenin, Marx, Samuel Beckett y Chávez -aunque Chávez no existiera-“, comenzó a decir con Pettinato durante una columna televisiva.

“Todo ese delirio mesiánico -porque hablabas como diciendo ‘Yo tengo la verdad’- ya no tiene mucho sentido. Esa familia, con su hijo muerto, no quiere tu discurso de mierda, ni quieren que les digas: ‘Yo soy solo un artista’. Y también, para mí, está en duda si sos un artista. Como dice Aníbal Fernández: ‘Esta es la envidia de los que no llevan 250.000 personas’. Si lo dice Aníbal Fernández, ¡genial! Me encantan tus amigos”, siguió Pettinato, con tono irónico.

Como si fuera poco, el músico que supo tocar al lado del mismísimo Luca Prodan arremetió contra el discurso anti-prensa. “Que digas en tu discurso: ‘La prensa vende pescado podrido’. ¡No! La prensa oculta. Al contrario, la prensa te puede llegar a ayudar porque vendés mucho. No le conviene hacer mierda a un tipo que vende mucho. Pero no venden pescado podrido. Acá hay dos muertos en el piso. ¿Cuál es el pescado podrido? Por ahí, que te echen la culpa a vos. Eso está mal. Si vos no fuiste el que organizó todo, no tenés la culpa. Pero más allá de la culpa y de tus frases… encima le copias las frases a Cristina”, continuó enfurecido.

“¿Saben cómo vive? Vive acompañado de la familia, cuatro perros dóberman y escopetas. Así quedó. Eso es lo maravilloso del Indio que te canta todas esas canciones. Quedó loco de atar, yendo a los shoppings con peluca para que no te reconozcan”, reveló Pettinato y continuó recordando a Luca Prodan y “el robo de estilo”: “Mirá si Luca te viera. ¡Qué triste! Yo todavía me acuerdo que, a las dos semanas que Luca murió, vos te cambiaste el look, te pelaste y te pusiste los anteojos oscuritos para ver si levantabas un poquito más de público. ¡Todos nos acordamos!”

Qué dijo Mercedes Sosa sobre el Indio Solari

La opinión de Mercedes Sosa sobre el Indio Solari

En los últimos días, también circuló el fragmento de una entrevista a Mercedes Sosa en la que la artista aseguraba no comprender las letras de las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Una vez fui a una audición de Lalo Mir, donde alguien me habló de Los Redondos y me trajo siete discos. Y, bueno, tengo que decirles que no comprendo la letra de nada de lo que cantan. Siento que tienen una cosa misteriosa que hace que tengan como una logia. Pero yo no comprendo nada y yo conozco de poesía, eh”, señaló la cantora popular.

Enseguida, Sosa se refirió a los dichos de que los Redondos son una especie de “mito” en la música argentina. “Yo creo que son un mito porque son desconocidas las cosas que cantan. El día que deshagan palabra por palabra lo que cantan, se va a terminar el mito. Pero yo no me quiero meter con la gente de Los Redonditos porque son gente muy agresiva realmente. Entonces, que dios los ayude. Realmente no les puedo decir otra cosa”, concluyó la Negra Sosa.

Qué dijo Gustavo Cerati sobre el Indio Solari

En 1999, Gustavo Cerati dio una entrevista para el diario Página 12 en la que expresó su sincera opinión sobre la música de Los Redondos. "Nunca me pasó de escuchar un disco de ellos (los Redondos) y decir: ‘Wow, qué buen disco, voy a hacer uno mejor’, como me pasaba con Virus en algún momento. No hay nada de ellos que me pueda resultar interesante”, confesó el mítico frontman de Soda Stereo.

La crítica de Chano al Indio Solari

Uno de los artistas contemporáneos que no dudó en hablar de lo que genera la música del Indio Solari y diferenciarse a ello, fue Santiago Moreno Charpentier, más conocido artísticamente como Chano. "Hoy en día, como es el Cosquín Rock, ni aunque lo cerrara iría a tocar, porque es otro tipo de cultura. Es como los shows del Indio que la gente no conoce ni las canciones. Va porque es la misa, el ir y todo, cantar 'Jijiji', y los temas del Indio no los conoce nadie", disparó el líder de Tan Biónica en diálogo con el diario Crónica, en 2015.

"Ahora la gente no va a los shows solo a ver la banda, quisimos ofrecerle al público una experiencia completa y diferente. Nuestro mensaje intenta que a los shows venga la familia, de la misma manera que el pibe va a la cancha con el viejo. Antes el mensaje del rock era otro: 'Vení que acá no se entera nadie de lo que pasa acá'. Ahora es: 'Vení y compartí un momento con tu viejo o con el que quieras'", concluyó Chano, años atrás.

Qué dijo Ricardo Iorio sobre el Indio Solari

El cantante y fundador de las bandas V8, Hermética y Almafuerte tenía una fuerte postura sobre Solari y supo expresarla en octubre de 2013. "Todo el dinero que le agarra a la gente de acá se lo gasta en Estados Unidos. Me daría vergüenza tener una casa como la de él. Hay cosas que brillan y no son de oro, y otras que brillan y son de oro. ¿Cuáles o quiénes brillan y son realmente de oro?”, cuestionó Iorio.

Qué dijo Pity Alvarez sobre el Indio Solari

El cantante de Intoxicados y Viejas Locas dio una entrevista para La Nación en 2011 y reconoció que no entendía a la gente que seguía al Indio. "Yo los temas del Indio no los entiendo y es muy masivo. No sé qué entiende la gente. Capaz que soy muy cabeza”, dijo entonces el Pity.

Qué dijo Germán Daffunchio, líder de Las Pelotas, sobre el Indio Solari

En el mismo sentido que el descargo que hizo Pettinato años después, en enero de 2007, el guitarrista de Sumo y actual líder de Las Pelotas habló sobre el cambio de look del Indio tras la muerte de Luca Prodan. “Me pregunto: si Luca viviera, ¿el Indio Solari se hubiera pelado y sacado el bigote?", declaró Germán, en diálogo con el diario La Voz del Interior, de Córdoba.