Que la muerte me encuentre vivo: el fuerte detalle del Indio Solari antes de morir que conmovió a sus fans
El artista dejó el mundo y con él, un gran legado. Luego del multitudinario velorio y diversos comunicados lanzados por la familia, los fanáticos destacaron un impactante detalle.
El Indio Solari pasó a ser un mito. Eso exclaman quienes portaron su bandera hasta que su ataúd se despidió de los miles de fanáticos que aguardaron en Villa Dominico durante la jornada del domingo y la madrugada del lunes, cuando el entorno del artista decidió ponerle un punto final al inmenso adiós.
Como lo decidió la familia y respetando el deseo del hombre, cada comunicado que se emitía desde su perfil social guio a más de un millón de personas a darle ese último adiós. Sin embargo, un detalle fue nuevamente recalcado en la posterioridad del hecho, cuando la mente cayó en la realidad. Y como muchos ricoteros expresaron: "La muerte lo encontró vivo".
"La música debía seguir sonando"
En aquel flayer, la familia anunciaba en la madrugada del lunes que el velorio finalizaba, y al estilo Indio, destacaron un accionar que no pasó desapercibido: dejó prendido el equipo de música.
"Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba", expresa aquel texto, cargado de puro sentimiento.
Y completa: "Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más".
Conforme pasaron las horas, los fanáticos llenaron de comentarios no solo la publicación, sino las redes sociales con el detalle destacado por los mismos: "Un genio antes y después de morir", "Pensó en cada detalle", "Hasta siempre, Indio".