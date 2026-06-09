Que la muerte me encuentre vivo: el fuerte detalle del Indio Solari antes de morir que conmovió a sus fans

El artista dejó el mundo y con él, un gran legado. Luego del multitudinario velorio y diversos comunicados lanzados por la familia, los fanáticos destacaron un impactante detalle.

El mito del rock se despidió como solo el podía hacerlo.

El Indio Solari pasó a ser un mito. Eso exclaman quienes portaron su bandera hasta que su ataúd se despidió de los miles de fanáticos que aguardaron en Villa Dominico durante la jornada del domingo y la madrugada del lunes, cuando el entorno del artista decidió ponerle un punto final al inmenso adiós.

Como lo decidió la familia y respetando el deseo del hombre, cada comunicado que se emitía desde su perfil social guio a más de un millón de personas a darle ese último adiós. Sin embargo, un detalle fue nuevamente recalcado en la posterioridad del hecho, cuando la mente cayó en la realidad. Y como muchos ricoteros expresaron: "La muerte lo encontró vivo".

"La música debía seguir sonando" indio solari (2) El último comunicado. IG @indiosolarioficial

En aquel flayer, la familia anunciaba en la madrugada del lunes que el velorio finalizaba, y al estilo Indio, destacaron un accionar que no pasó desapercibido: dejó prendido el equipo de música.

"Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba", expresa aquel texto, cargado de puro sentimiento.