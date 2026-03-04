Una escuela pública de Mendoza suma una nueva orientación en Educación Física

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) puso en marcha una innovadora propuesta educativa con la apertura de un nuevo anexo de la Escuela 4-001 José Vicente Zapata, que comenzó a funcionar en el turno mañana dentro del edificio de la Escuela 4-072 Federico García Lorca.

Se trata de la primera escuela pública de Mendoza que se concreta a través del programa Juntos Educación y Deporte, para estudiantes deportistas de alto rendimiento.

El programa está orientado a generar alternativas institucionales y pedagógicas que fortalezcan la continuidad de las trayectorias escolares, promuevan la flexibilización curricular y consoliden la articulación entre el sistema educativo y el desarrollo deportivo.

Durante el acto de apertura, la directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, destacó: “Estas acciones reconocen a los estudiantes como centro del sistema educativo, estamos para decirles que los acompañamos, los escucharlos y mostrarles también que esta es la primera escuela estatal que se acoge al programa Juntos Educación y Deporte, antes la oferta solamente abarcaba el sistema de educación privada y ahora hemos podido abrir esta propuesta nueva para los jóvenes de la provincia”.

El director Claudio Peña también valoró la puesta en marcha del proyecto y afirmó: “Le damos la bienvenida al ciclo lectivo a toda la comunidad educativa y agradezco a la directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, quién nos propuso esta idea y que junto a Eliana Jure, supervisora de la sección 1 de Capital, estamos trabajando para que este proyecto sea todo un éxito”.

En esa línea, agregó: “Nos enorgullece ser la primera escuela estatal con esta oferta educativa, un espacio de formación, cuidado que nace con el desafío de escribir historia, en la que cada estudiante sea una trayectoria única, que debemos proteger y acompañar, con la esperanza y la gran responsabilidad de guiarlos a crear su futuro”.

Por su parte, la supervisora Eliana Jure expresó su acompañamiento e instó a la comunidad educativa a transitar un ciclo lectivo enfocado en el aprendizaje y la convivencia: “Agradezco el esfuerzo de todos porque que juntos iremos superando y alcanzando las metas propuestas con éxitos”.

Las familias de los estudiantes también manifestaron su satisfacción por la implementación del bachillerato en Educación Física dentro del ámbito estatal, destacando la importancia de contar con una propuesta accesible para jóvenes que practican deportes de alto rendimiento.

Claves del programa Juntos Educación y Deporte

El programa se presenta como una política educativa destinada a adaptar la estructura de la escuela secundaria a las necesidades específicas de los deportistas, promoviendo la terminalidad del nivel medio y fortaleciendo el vínculo entre instituciones educativas y deportivas.

Entre sus principales ejes se destacan la flexibilización de los tiempos escolares, la reducción de la carga horaria presencial, la implementación de formatos híbridos, la acreditación por proyectos y el acompañamiento personalizado de las trayectorias escolares y deportivas.

Educación, deporte y desarrollo integral

La propuesta pone especial énfasis en la articulación entre escuela, familia y entidades deportivas, entendida como un factor clave para el desarrollo integral de los estudiantes.

De este modo, la iniciativa busca garantizar trayectorias educativas continuas y de calidad, al tiempo que permite a los jóvenes sostener sus carreras deportivas, consolidando un modelo que apunta tanto al rendimiento académico como al crecimiento personal y profesional.