La DGE amplía la jornada en escuelas primarias para un grupo específico de estudiantes

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) oficializó la implementación del Programa “Fortalecimiento de las Trayectorias con Extensión de la Jornada Escolar” en las escuelas primarias estatales de la provincia. La medida quedó establecida a través de la Resolución Nº 355 , publicada este jueves en el Boletín Oficial .

La normativa dispone que el programa se desarrollará desde el 23 de febrero hasta el 30 de noviembre de 2026 en todos los establecimientos de Nivel Primario de gestión estatal, con excepción de las escuelas albergues y de frontera.

El objetivo central es ampliar el tiempo pedagógico y reforzar los aprendizajes, especialmente en Lengua y Matemática, con un enfoque dirigido a estudiantes que presenten trayectorias escolares de baja intensidad, según los criterios definidos por la autoridad educativa.

La resolución establece como destinatarios prioritarios a los alumnos y alumnas de todos los grados de primaria que requieran un acompañamiento específico para fortalecer su proceso educativo. La iniciativa se apoya en datos del Sistema de Gestión Educativa Integral (G.E.I.), que evidencian la necesidad de reforzar asistencia y aprendizajes en determinados casos .

El programa no solo implica extender la jornada escolar, sino también generar instancias de trabajo institucional con metas claras, planificación calendarizada y monitoreo permanente. Según el texto oficial, se trata de promover “aprendizajes con foco en el desarrollo integral a través de prácticas transversales”, tomando como base información de censos, asistencia y rendimiento.

Además, la norma incorpora la figura del Maestro/a de Trayectorias, quien tendrá la función de garantizar la implementación, el acompañamiento y el seguimiento pedagógico del plan en cada institución.

Continuidad de políticas educativas

La Resolución Nº 355 se inscribe en el marco de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075, que contemplan la ampliación del tiempo escolar como herramienta para fortalecer las trayectorias educativas.

El texto también da continuidad a readecuaciones realizadas desde 2021, cuando se reorganizó el ex Programa de Jornada Extendida, y a posteriores disposiciones que sostuvieron la política de extensión horaria en el nivel primario.

La medida fue firmada por el director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, y faculta a la Subsecretaría de Educación a dictar normas complementarias para asegurar la correcta organización, implementación y evaluación del programa durante el ciclo lectivo 2026.

La resolución publicada en el Boletín Oficial