La DGE habilitó el cursado virtual para el nivel secundario: quiénes pueden usarlo

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza habilitó la opción de cursado virtual para algunos estudiantes que deseen finalizar la secundaria . El objetivo es ofrecer un "sistema educativo optimizado y orientado a garantizar la finalización de estudios mediante el uso estratégico de tecnologías digitales", advirtieron.

Fue la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos la responsable de aprobar la opción pedagógica. La iniciativa está destinada a personas mayores de 18 años que, por razones laborales, familiares, geográficas o personales, no pueden sostener una cursada presencial regular. En ese marco, la modalidad se presenta como una alternativa válida y flexible que amplía oportunidades y fortalece el derecho a la educación.

El director de la DEPJA, Érico Arias, explicó que la propuesta forma parte de los objetivos de gestión previstos para 2026 y que su rediseño implicó una revisión integral del modelo pedagógico . “Contamos con la experiencia acumulada durante dos años de implementación, pero la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial en el diseño instruccional nos llevó a realizar una reestructuración profunda”, señaló.

Actualmente funcionan ocho centros cabecera que concentran la oferta completa de primero, segundo y tercer año en Educación a Distancia . Los estudiantes pueden obtener los títulos de Bachiller en Agro y Ambiente, y en Economía y Administración.

La modalidad es 100% virtual, con un 97% de trabajo asincrónico. Las instancias sincrónicas pueden desarrollarse de manera presencial o a través de la plataforma Google Meet. Además, la actualización de la plataforma digital permitió una navegación más ágil y comprensible, con materiales interactivos, videoclases y acompañamiento docente en espacios temáticos.

La integración de herramientas de inteligencia artificial busca fortalecer la autonomía del estudiante, facilitar la resolución de actividades y promover el desarrollo de competencias digitales. De este modo, se apunta a un modelo más acompañado, flexible y adaptado a las trayectorias educativas diversas de la población destinataria.

Desde su implementación en 2022 en el Nivel Secundario de la modalidad CENS, esta alternativa ha demostrado ser un dispositivo efectivo para garantizar la continuidad y finalización de estudios en jóvenes y personas adultas.

La actualización de la plataforma fue desarrollada de manera conjunta por la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, el programa EDUTEC (Educación Digital Universal con Tecnologías Conectadas) y el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP).