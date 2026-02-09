Cambios en la DGE: los alumnos que terminen primer grado sin saber leer o escribir van a repetir
La DGE lanzó su Plan Estratégico 2026 que busca universalizar las salas de 3 años, fortalecer los saberes de Matemática y bajar el ausentismo.
El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, presentó los lineamientos político-pedagógicos ante la comunidad educativa de Mendoza. Uno de los cambios más radicales es que los alumnos que terminen primer grado sin saber leer y escribir, van a repetir. Porque desde ahora la Sala de 5 y primer grado son una unidad pedagógica.
El Plan Estratégico 2026 de la DGE
En un acto realizado en el departamento de San Martín, el Gobierno de Mendoza presentó los lineamientos político-pedagógicos que regirán el ciclo lectivo 2026, marcando una hoja de ruta centrada en la alfabetización integral, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de las trayectorias escolares.
Con una inversión compartida de casi $99.000 millones para infraestructura, los ejes centrales incluyen la integración de los jardines maternales al sistema escolar, la entrega de 100.000 libros y el uso de Inteligencia Artificial en el aula.
García Zalazar encabezó la presentación de un plan que busca consolidar a la provincia como referente nacional en calidad educativa.
“Nuestro objetivo es que cada estudiante mendocino tenga una trayectoria real, completa y continua. Para eso, estamos interviniendo desde la primera infancia hasta la educación superior con metas claras y evaluación permanente”, destacó García Zalazar.
Además, el ministro anunció que en Primaria habrá varios cambios. El primero tiene que ver con la unidad pedagógica. Antes, la unidad pedagógica abarcaba 1º y 2º grado. Ahora es en Sala de 5 y 1º grado. “Los niños que, al final de 1º grado, no sepan leer ni escribir repetirán 1º grado. Eso es una exigencia que tiene que ver con la posibilidad de que no haya retraso en los conocimientos y que se fortalezca 1º grado”, informó el titular de la cartera educativa.
En otro punto, destacó que, tal como viene practicándose en los últimos años, en tres oportunidades anuales se realizará el censo provincial de Fluidez y Comprensión Lectora: en abril, junio y octubre.
Por su parte, la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, declaró que este 2026 será un año de arduo trabajo, ya que se continuará con todo lo relacionado con Alfabetización y el Plan Provincial de Matemática. “Vamos a fortalecer todos los fines de ciclo, tanto dentro del nivel como en los cambios de ciclo del nivel primario al secundario. Durante el primer mes de clases, los alumnos ingresantes al primer año de secundaria estarán con actividades muy importantes en Lengua y Matemática, que permitirán tener un estado de situación respecto de los aprendizajes que traen del nivel anterior. También vamos a seguir, como el año pasado, trabajando en todas las evaluaciones provinciales, tanto en fluidez y comprensión lectora como en Matemática”, expresó la funcionaria.
Quiénes estuvieron
El evento, desarrollado en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, y encabezado por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Tadeo García Zalazar, contó con la presencia de la vicegobernadora de la Provincia, Hebe Casado; el intendente de San Martín, Raúl Rufeil; los subsecretarios del Ministerio; todos los directores de la DGE; supervisores y otras autoridades del gobierno escolar.
Las diez claves del ciclo escolar 2026
- Expansión en Sala de 3: se sumarán 80 salas nuevas para alcanzar una red de 882 espacios educativos de primera infancia (sumando salas exclusivas, plurisalas y CEPI). El objetivo es la universalización en 2027 y la obligatoriedad total en 2028.
- Control del ausentismo: se implementa un nuevo Reglamento de Asistencia para los niveles Inicial y Primario. Bajo el lema “cada día cuenta”, habrá un seguimiento escalonado para reducir las inasistencias crónicas.
- Mendoza lee y escribe: se entregarán 100.000 libros nuevos de Lengua y Matemática, extendiendo el material desde Sala de 5 hasta 7º grado.
- Matemática 5.0: en agosto de 2026, la provincia será sede del Congreso Nacional de Matemática, enfocado en Inteligencia Artificial y metodologías STEAM.
- Secundarias de Innovación: 100 escuelas secundarias adoptarán modelos pedagógicos avanzados para motivar a los jóvenes y asegurar la permanencia escolar.
- Bachillerato Profesional (CEPAS): creación de centros donde los adultos podrán terminar el secundario y, al mismo tiempo, obtener un título técnico en áreas como Programación, Gastronomía o Energías Renovables.
- Nuevas Carreras Superiores: la oferta de Nivel Superior se renueva con tecnicaturas en Robótica, Finanzas y Construcciones Sustentables, diseñadas según la demanda del sector productivo local.
- Tecnología en el Aula: ampliación masiva de plataformas con Inteligencia Artificial (Eduten, Matific y Flexflix), que ya alcanzan a más de 90.000 estudiantes mendocinos.
- Educación Especial: se garantiza el fortalecimiento de la alfabetización en el 100 % de las escuelas de Educación Integral y se suma la extensión de jornada para estudiantes de 5.º a 7.º grado.
- Infraestructura y Energía: además de los nuevos edificios, se intervendrán 25.000 m² de techos y 20 escuelas más contarán con paneles solares, promoviendo la sustentabilidad y el ahorro energético.