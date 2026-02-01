Aulas más vacías: cómo se prepara Mendoza para la caída de la matrícula

Según proyecciones de Argentinos por la Educación, en 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las aulas que en 2023 ; lo que equivale a una caída del 27% de la matrícula de la escuela primaria en Argentina. Datos que surgen a partir de las proyecciones demográficas de la Dirección Nacional de Población (DNP) del Ministerio del Interior y de los datos de matrícula, secciones y cargos docentes del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación.

Si bien la caída en la matrícula del nivel primario se haría extensiva en todas las provincias del país, Mendoza se encuentra entre las jurisdicciones con mayor caída absoluta: en cuatro años habría 54.385 alumnos menos en las aulas de nivel primario , lo que representa una caída de 29%.

Las proyecciones son para 2030, pero los efectos de la baja en la natalidad - el principal factor detrás de la caída de la matrícula - ya son visibles.

Un estudio del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral asegura que la natalidad en el Argentina cayó un 40% desde 2014 . Más de 10 años después, comienzan a verse las consecuencias.

En cuatro años habría más de 54 mil alumnos menos en las aulas de nivel primario de Mendoza.

Claudia Ferrari , subsecretaria de Educación, habló con MDZ Radio y confirmó que a la actualidad la disminución no es alarmante, pero aseguró que es una tendencia que continuará en los próximos años.

"Las bajas que se vieron en la natalidad de 10 años atrás, empiezan a verse en los primeros años del nivel inicial. La tendencia de la disminución gradual de la matrícula es la nueva realidad", señaló la funcionaria.

"Hoy no nos alarma porque la cantidad de escuelas que tenemos es razonable para que la matricula disminuya, pero no en términos alarmantes. La cantidad de escuelas es suficiente, pero no excesiva".

Salas de 3 años, la estrategia de la DGE

Mientras anticipan una caída en la matrícula del nivel primario, Mendoza ve los beneficios de lo que podría suceder en los próximos años. Para la DGE la estrategia es clara: avanzar en la escolarización temprana. Para lograrlo, se avanzó en la apertura de salas de 3 años.

Según los datos de la DGE, en 2024 había 60 salas de 3 años. En 2025 el número se multiplicó; de 60 salas se pasó a 120. Para 2026 el objetivo es llegar a 180 salas.

salas 3 años Mendoza avanza en la apertura de salas de 3 años. Gobierno de Mendoza

"En vez de reducir la oferta, la estrategia es ampliarla, ofreciendo salas de 3 años, que eran muy pocos. En lugar de cerrar divisiones, reconvertimos las salas de 4 o 5 años, en las que hay menos matrícula, en salas de 3 años", declaró Ferrari.

Y agregó: "Las salas de 3 años nos permiten estar en la atención temprana, etapa que es fundamental para el desarrollo de la persona".

La subsecretaria de la DGE explicó que la reconversión también incluye a los docentes, que son capacitados para pasar de las salas de 4 o 5 años, a las de 3.

El impacto en los docentes

De acuerdo a la última información disponible que data del año 2023, Argentina tiene un promedio de alrededor 16 estudiantes por cargo docente. Las proyecciones muestran que, ante la caída generalizada de la matrícula, el número de alumnos por docente disminuiría en todas las jurisdicciones del país.

Puntualmente, en Mendoza el promedio pasaría de 18 alumnos por docente a 13. Sin embargo, Ferrari comentó que hay zonas de la provincia en la que se está por encima de los 25 alumnos por docentes.

docentes La baja de la matrícula implicará la reconversión del rol docente.

"La propuesta es resignificar el rol del docente para no perder el capital humano. Reconvertir los cargos docentes para transformarlos en otros roles importantes para la educación como pueden ser los líderes de asistencia o maestros de trayectorias. El objetivo es seguir con el capital humano, en beneficio de la trayectoria escolar y de los estudiantes", indicó.

Oportunidades para el sistema educativo

Lejos de alarmarse, desde la DGE son optimistas en torno a lo que podría suceder los próximos años en la educación de Mendoza.

"Las estrategias están pensadas en términos de aprendizaje de alto valor. La baja de la matrícula y la reconversión de los cargos docentes siempre estará enfocado en la mejora de aprendizaje, el acompañamiento de la trayectoria de los niños y las capacitaciones docentes", concluyó Ferrari.