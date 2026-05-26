Tras el 25 de mayo, ya hay fecha para el próximo feriado largo en Argentina

El feriado del 25 de mayo dejó calles más tranquilas, rutas cargadas hacia distintos puntos turísticos y una sensación repetida cada vez que termina un descanso largo: la necesidad de saber cuánto falta para el próximo. Apenas terminó el fin de semana patrio, las búsquedas sobre feriados volvieron a dispararse

Muchos ya empezaron a mirar el calendario de junio para organizar una escapada o, simplemente, cortar la rutina unos días. Este año, además, el calendario argentino quedó armado con varios fines de semana largos distribuidos a lo largo de 2026, algo que impacta tanto en el turismo interno como en el movimiento comercial de muchas ciudades. Hoteles, empresas de transporte y plataformas de viaje suelen notar un fuerte aumento en consultas apenas termina cada feriado. Y esta vez no fue la excepción.

Después del descanso por el Día de la Revolución de Mayo , el próximo fin de semana largo llegará en junio. El calendario oficial establece un nuevo feriado para el lunes 15 de junio, fecha en la que se conmemora el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Como cae lunes, se formará un fin de semana de tres días.

Arde la vida en soledad y el autor destaca el valor de la disciplina y las rutinas. Imagen Midjourney IA

Pero no será el único descanso extendido del mes. Apenas unos días después aparecerá otro feriado nacional: el viernes 20 de junio, Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano. En la práctica, muchas personas terminarán teniendo dos fines de semana largos muy cerca uno del otro.

En redes sociales y agencias de turismo ya empezaron a circular promociones para escapadas cortas. Mendoza, Córdoba, Bariloche y la Costa Atlántica aparecen entre los destinos que suelen recibir más movimiento durante este tipo de fechas. También creció la demanda de viajes breves hacia pueblos y zonas rurales cercanas a grandes ciudades, una tendencia que viene fortaleciéndose desde hace algunos años.

Los feriados siguen moviendo el turismo interno

El impacto económico de los fines de semana largos ya es una constante dentro del sector turístico. Cada vez que aparece un descanso extendido, aumentan las reservas en hoteles, el movimiento gastronómico y la ocupación en destinos tradicionales. Según datos de cámaras turísticas y organismos provinciales, incluso los viajes de dos o tres noches generan un movimiento importante para economías regionales.

No se trata solamente de vacaciones. Para muchas familias, los feriados representan una oportunidad de visitar parientes, descansar o hacer actividades pendientes que la semana laboral no permite. En un contexto económico donde los viajes largos se volvieron más difíciles para gran parte de la población, las escapadas cortas ganaron todavía más protagonismo.

Por eso, cada nuevo fin de semana largo empieza a planificarse con bastante anticipación. Algunos buscan ofertas de pasajes. Otros revisan alquileres temporarios o simplemente organizan reuniones familiares. Lo cierto es que el calendario de feriados sigue funcionando como una especie de respiro dentro de un año atravesado por el ritmo acelerado de la rutina diaria.

Cómo sigue el calendario 2026

Después de junio, el calendario todavía tendrá varios feriados importantes. Entre ellos aparecen el 9 de julio por el Día de la Independencia, el 17 de agosto por el paso a la inmortalidad de San Martín y el 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Algunos serán trasladables y otros permitirán nuevos fines de semana largos.

Mientras tanto, el descanso del 25 de mayo ya quedó atrás. Pero, como suele pasar en Argentina, apenas termina un feriado empieza la cuenta regresiva para el próximo.