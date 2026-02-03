Tormenta en Mendoza: 45 escuelas quedaron dañadas y la DGE refuerza reparaciones

La fuerte tormenta registrada el pasado viernes dejó severas consecuencias en distintos puntos de Mendoza . A raíz de calles anegadas, caída de árboles y postes, y daños estructurales, Defensa Civil realizó cerca de 500 intervenciones en todo el territorio provincial.

El temporal también impactó en establecimientos educativos: según el relevamiento de Infraestructura Escolar, se registraron daños en 45 edificios de la provincia . Mientras restan pocas semanas para el inicio de clases, desde el organismo gubernamental confirmaron que continúan atendiendo reclamos para dejar todas las escuelas en condiciones.

"Luego de la tormenta, el personal de Infraestructura Escolar se puso a trabajar para evaluar los daños y comenzar con las reparaciones pertinentes en los distintos establecimientos educativos. Tuvimos 45 incidencias en toda la provincia. La Zona Centro y la Zona Este fueron las más afectadas", detalló Carlos Daparo , subsecretario de Infraestructura Escolar.

El pronóstico del SMN anticipa un domingo con tormentas fuertes y granizo en gran parte de Argentina.

En el caso de la Zona Centro, el impacto fue el siguiente:

3 árboles caídos.

14 filtraciones de techo.

6 escuelas inundadas por desagotes tapados.

Un establecimiento con problemas eléctricos.

Reparaciones en las escuelas

Si bien Daparo reconoció que el temporal retrasa lo programado por Infraestructura Escolar, afirmó que están trabajando para llegar con el 100% de los edificios educativos listos para el 25 de febrero.

Más allá de los daños ocasionados por las tormentas, Infraestructura Escolar continúa con su plan de reparación: "Seguimos trabajando en el mantenimiento y la reparación de los edificios. Más de 200 edificios escolar están siendo intervenidos en forma simultánea", dijo el funcionario.

DGE reparaciones Continúan las reparaciones en las escuelas de Mendoza. Gobierno de Mendoza

Entre las tareas hay trabajos de construcción, reparación de techos, playones deportivos, baños y otro tipo de arreglos que se realizan cuando los chicos no están presentes en el establecimiento educativo.

En paralelo, el Ministerio de Educación avanza con la entrega de pintura: "Todas las escuelas de la provincia han recibido pintura para pintar los establecimiento. Como mínimo, les entregamos 100 litros de pintura y también gran parte recibe ayuda de personal de la DGE para las tareas", sumó Daparo.

Se trata del tercer año consecutivo que se realiza el "Operativo Pintura Escolar 2026". En ese marco, se realiza la entrega de insumos básicos - tachos de pintura blanca y azul, rodillos, pinceles y lijas - a 1.427 edificios escolares, distribuidos en todas las regiones de Mendoza.

Pintura DGE La DGE entrega pintura a establecimientos escolar. Gobierno de Mendoza

A esto se suma la intervención directa, con mano de obra y materiales, de las cuadrillas de la Dirección de Recursos Físicos en 140 establecimientos, lo que eleva a 1.567 el total de escuelas alcanzadas por el programa.

La distribución de los establecimientos que recibirán pintura y accesorios está organizada por zonas:

Gran Mendoza (Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo y Capital): 543 edificios.

Zona Este (San Martín, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa y Junín): 235 edificios.

Zona Sur (Malargüe, General Alvear y San Rafael): 297 edificios.

Valle de Uco (Tunuyán, San Carlos y Tupungato): 127 edificios.

Lavalle: 61 edificios.

"Este operativo de pintura forma parte de un plan sostenido de mantenimiento de los edificios escolares de toda la provincia. Aprovechamos el receso de verano para intervenir de manera planificada, con personal propio y una fuerte presencia territorial, de modo que las comunidades educativas comiencen el ciclo lectivo 2026 con escuelas renovadas y en mejores condiciones", concluyó el subsecretario de Infraestructura Escolar.