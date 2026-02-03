Vuelven las lluvias a Mendoza este martes y hay alerta meteorológica

El pronóstico para Mendoza anticipa un martes con nubosidad variable y temperaturas similares a las del lunes, pero con tormentas aisladas hacia la noche.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional adelantó que este martes se espera una jornada con nubosidad variable en Mendoza y poco cambio en la temperatura, aunque el cierre será inestable. Según el organismo, hacia la noche se esperan tormentas aisladas.

La mínima será de 22° y la máxima alcanzará los 32°. Durante la tarde y el final del día se sentirá el ingreso de vientos algo fuertes del sector sur, un cambio que marcará el desarrollo de la jornada y favorecerá el avance de la inestabilidad. En el Gran Mendoza, las tormentas aisladas están previstas principalmente durante la noche. En cordillera, en tanto, el tiempo se mantendrá inestable.

En este contexto, el SMN advirtió que las lluvias serán más intensas en el este de Mendoza, motivo por el cual emitió una alerta amarilla por tormentas. El organismo indicó que “el área será afectada por tormentas aisladas fuertes a localmente severas”, y que estos fenómenos podrán estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.

De cara a lo que viene, el miércoles continuará el tiempo caluroso e inestable en Mendoza, con nubosidad variable, vientos leves del sudeste y tormentas que afectarán el sur provincial durante la tarde. La máxima será de 32° y la mínima de 20°, con condiciones inestables también en cordillera.