Qué es y cómo funcionará el nuevo Laboratorio de Huellas Balísticas de Mendoza

El Gobierno de Mendoza inauguró el nuevo Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas , que estará integrado a la red internacional de Interpol y que es el primero en funcionar bajo la órbita de una policía provincial. Una medida que había anunciado Alfredo Cornejo en marzo del año pasado durante la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.

El nuevo laboratorio cuenta con equipamiento complejo y avanzado como el sistema IBIS —estándar global para la identificación balística—, microscopios digitales Quantum y macrocomparadores Leica. Todos ellos que permiten analizar armas de fuego, proyectiles y vainas servidas , vincular distintos hechos delictivos y optimizar los tiempos de investigación policial y judicial.

La inauguración forma parte de una estrategia del Gobierno para mejorar las capacidades científicas aplicadas a la seguridad pública, integrando el de Huellas Balísticas a otros cuatro laboratorios especializados, entre ellos el Laboratorio de Huellas Genéticas, ampliado a partir de la ley sancionada en 2025.

Se suman además el Laboratorio Forense Digital para el análisis de dispositivos electrónicos en investigaciones de delitos complejos; y el Laboratorio de Certificación de Alcoholímetros , orientado a garantizar el control, la transparencia y la confiabilidad de los procedimientos de seguridad vial en toda la provincia. Mendoza es la única provincia en contar con cuatro laboratorios especializados.

El equipamiento, que fue adquirido con una inversión superior a 1,6 millones de dólares, incluye estaciones de adquisición de vainas y proyectiles, un servidor de correlación, estaciones de análisis y un microscopio tridimensional. Todos estos dispositivos conforman el Sistema IBIS (Integrated Ballistic Identification System), una herramienta forense de avanzada para el seguimiento de armas de fuego . Permitirá a Mendoza integrarse a la red internacional IBIN utilizada por más de 80 países.

El sistema captura y compara, mediante microscopía 3D, las microcaracterísticas que dejan proyectiles y vainas. Gracias a algoritmos de coincidencia, el IBIS revela vínculos entre distintos hechos delictivos, incluso a nivel internacional. Esto permitirá a los peritos balísticos de la provincia establecer de manera más rápida y precisa si un arma fue utilizada en uno o varios crímenes.

Además, el laboratorio facilitará cotejos rápidos de material balístico, interoperará con bases de datos nacionales e internacionales y consolidará la integración de Mendoza con la Red IBIN de Interpol, utilizada por fuerzas de seguridad de varios países de la región.

En paralelo, el proyecto prevé la creación de una Base de Evidencia Balística, donde se almacenarán datos de proyectiles disparados, vainas servidas y armas de fuego, lo que permitirá generar vínculos entre hechos criminales locales, provinciales, nacionales e incluso internacionales. A la vez, permitirá identificar conexiones con problemáticas delictivas más complejas, como el narcotráfico, la criminalidad organizada y la trata de personas.

El laboratorio funcionará en un edificio nuevo de 75 metros cuadrados, construido en el predio del Palacio Policial de la Ciudad de Mendoza y bajo la órbita de la Dirección de Investigaciones de la Policía Científica.

El acto inaugural

De la inauguración del Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas participó el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. Además de la jefa de los Fiscales Federales de Cuyo, María Gloria André; el procurador de la Corte, Alejandro Gullé; el subdirector general de la Policía de Mendoza, Roberto Favaro; el subdirector de la Dirección General de Investigaciones, Fabio Rodríguez, y el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich.

Cornejo puso en valor la incorporación de este laboratorio y señaló que su puesta en funcionamiento permite "dimensionar la importancia de esta incorporación al Plan de Seguridad de la provincia". Aseguró que se trata del único de estas características en el país que dependerá de una policía provincial y que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia. Al respecto, aclaró que, aun así, brindará asistencia tanto a la Justicia provincial como a la Federal.

Mercedes Rus, por su parte, señaló que el laboratorio está integrado a bases de datos internacionales, como las de Estados Unidos, Chile y otros países de la región. Señaló que identificar, prevenir y lograr mejores resultados en las investigaciones "es clave para aumentar la seguridad y que este laboratorio constituye una herramienta fundamental para detener a quienes utilizan armas para delinquir y proteger a la ciudadanía".

Las imágenes

