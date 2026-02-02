Las tajantes definiciones de Manuel Adorni: el Indec, la reforma laboral y la ley penal juvenil

El jefe de Gabinete , Manuel Adorni , explicó los motivos de la salida de Marco Lavagna del INDEC y sostuvo que para el Gobierno es clave preservar un índice de inflación que permita comparar la evolución de los últimos dos años.

En diálogo con Eduardo Feinmann en A24 , el funcionario aseguró que la salida del exdirector del organismo estadístico se dio “en buenos términos” y remarcó que desde el Ejecutivo no consideraban adecuado modificar la metodología de medición del IPC en este momento.

“Si venimos haciendo un trabajo enorme contra la inflación, nos parece justo tener un Indec con un índice comparable a estos dos años”, afirmó Adorni, y explicó que el objetivo oficial es “mostrarle a la gente una comparativa donde pueda ver si la inflación, baja, sube, o se mantiene constante”.

Según detalló, la diferencia con Lavagna estuvo vinculada al momento de aplicar los cambios. En ese sentido, señaló que el exfuncionario “creía que había que empezar el año con una nueva metodología”, y relativizó el conflicto al plantear que se trata de “posiciones”. “En el Gobierno puede haber distintas posiciones, son diferencias de criterio”, sostuvo.

Adorni también se refirió a la evolución futura del índice de precios y anticipó un escenario optimista: “La inflación va a tender a cero y en algún momento va a llegar a ese cero”.

Reforma laboral

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete se refirió a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y destacó su centralidad en la agenda oficial. “Estamos obsesionados con la modernización laboral”, aseguró, y remarcó que esa iniciativa “va a dinamizar el sector formal de la economía”.

Adorni señaló que, en la actualidad, la creación de empleo se concentra en la informalidad y el cuentapropismo, y cuestionó con dureza a quienes rechazan el proyecto: “Nos parece algo increíble que alguien esté en contra de esta modernización laboral, me parece hasta de mal gusto”.

En clave política, también apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof: “Si pretende encontrar los votos para gobernar la Argentina, yo le diría que empiece a ver la realidad. Y que deje de ser un miope que mira a los tres tipos que tiene alrededor porque la Argentina cambió”. En esa línea, agregó que el país “está dando vuelta la página de la decadencia que nos dejaron, de 20 años de desaciertos, de corrupción, de negligencia y de esta cantidad de bobadas que dice el gobernador”.

Reforma al régimen penal juvenil

Sobre la reforma al régimen penal juvenil, otro de los proyectos impulsados por La Libertad Avanza, Adorni reafirmó el enfoque punitivo del oficialismo: “Estamos obsesionados con el lema el que las hace las paga, estamos obsesionados con que el que mata tiene que ir a la cárcel y pagar”, sostuvo, y sintetizó la consigna oficial: “Delito de adulto, pena de adulto”.

En ese marco, cuestionó al progresismo por su mirada sobre la violencia juvenil: “Ver un chiquito de 13, 14, 15 años matar impunemente... me parece que no puede pasar eso”. Y agregó: “Me da curiosidad cómo piensan solucionar el problema los progres que dicen ‘es chico’ pero ya sabemos que es chico”.

“No puede seguir conviviendo con el resto de la sociedad”, afirmó sobre los casos en los que menores cometen homicidios, y advirtió que “no podemos seguir pensando que cuando uno va por la calle te puede matar un pibe de 15 años, es irracional. Este país tiene que dejar la irracionalidad para otro momento”.

La polémica con Techint

Adorni también se refirió al cruce entre el presidente Javier Milei y el grupo Techint por una licitación que la empresa local perdió frente a una compañía de la India.

“Más allá de los pormenores, el presidente refiere a un gobierno prebendario”, explicó, y consideró que “ese modelo hay que enterrarlo”. Según detalló, “se armó un debate público por una empresa que ganó una licitación por tener mucho mejor precio que la otra”, algo que calificó como “absolutamente insólito”.

“No veo por qué el argentino tenga que pagar un 40% más a lo que otra empresa pueda ofrecer”, añadió, al remarcar la diferencia de costos entre las propuestas.

Incendios en la Patagonia

El jefe de Gabinete también detalló la asistencia del Gobierno nacional a las provincias afectadas por los incendios en la Patagonia durante enero. “Hablamos permanentemente con los gobernadores, incluso gente de las áreas que nombré están permanentemente en el lugar”, afirmó.

En ese contexto, recordó que Milei solo visitó Bahía Blanca tras el huracán que azotó la ciudad y explicó la lógica oficial: “Efectivamente fuimos a ver la situación y entendimos que lo único que hacés es hacerle perder el tiempo a los que están combatiendo y arriesgando su vida todos los días”.

Deportaciones y TV Pública

Consultado sobre versiones de un supuesto acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recibir deportados extranjeros, Adorni fue tajante: “No es verdad”. Y añadió: “De igual manera, no hay forma que esa información, de ser cierta, se sepa. Nosotros las conversaciones diplomáticas, no damos detalle”.

Por último, se refirió al futuro de la TV Pública y aclaró que no puede ser privatizada en el corto plazo. “Hay dos caminos: tratar de mejorarla y convertirla en un canal de primera línea o achicarla lo más que se pueda y hacerla lo más eficiente posible”, explicó. Según indicó, el Gobierno optó por esta segunda opción.

En ese marco, destacó que “logramos que por primera vez en la historia que los argentinos no pongan un peso para ver la transmisión del mundial”, en referencia al acuerdo con empresas privadas para emitir el Mundial de Estados Unidos.