Manuel Adorni sorprendió y asumió como director de YPF por el Estado Nacional

Tras las renuncias de exfuncionarios del gobierno libertario, se determinó que el jefe de Gabinete asuma ese cargo en el directorio, donde estará otro exministro.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumirá en el Directorio de YPF en representación del Estado Nacional, según informó este viernes la empresa a la Comisión Nacional de Valores.

En la misma reunión, se aceptó las renuncias de los Directores Titulares por la Clase D de Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, ambos por razones de índole personal y la Comisión Fiscalizadora por la Clase D, nombró al exministro coordinador Guillermo Francos y al exdiputado del PRO, Martín Maquieyra, como Directores Titulares por dicha clase.

Los directores designados tendrán mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas, precisaron oficialmente en un comunicado. Esta disposición del Ejecutivo le faculta al Gobierno el poder de veto en distintas medidas estratégicas de la empresa estatal.

A pesar de esta nueva responsabilidad, en el Ejecutivo aclararon que Adorni no percibirá el sueldo que le corresponde como director titular de YPF, ya que renunció a ese haber y solo mantendrá su sueldo como funcionario nacional.

Guillermo Francos y Manuel Adorni 4/11/25 En su despedida de la Casa Rosada, Guillermo Francos se reunió con su sucesor, Manuel Adorni. Presidencia En abril de 2025, la Asamblea de Accionistas de YPF aprobó un aumento de $11.096.174.942 destinado a honorarios del Directorio, por lo que los contratos de las autoridades se estiman en $75 millones por mes. Sin embargo, esa cifra fue desmentida por el propio Francos cuando renunció a su puesto en la Casa Rosada: “Nunca cobré un peso de YPF porque era Jefe de Gabinete. Bueno, ahora es un trabajo y tendré que cobrar, pero esas cifras que se dicen son absolutamente ridículas”.