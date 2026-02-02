ANMAT prohibió un destapacañerías por irregularidades graves en su composición

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) ordenó la prohibición de un producto de limpieza luego de detectar irregularidades graves en su elaboración. Se trata de un destapacañerías que fue reprocesado sin autorización y que presentaba una composición química distinta a la aprobada por el organismo sanitario.

La decisión fue formalizada este lunes mediante la Disposición 193/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a la venta, uso y distribución en todo el país del producto marca “Clinsy”, en todas sus presentaciones. La investigación se inició a partir de una consulta sobre la legitimidad del artículo, luego de que se detectaran inconsistencias entre la información del envase y los registros oficiales.

De acuerdo con la investigación, el envase indicaba concentraciones de hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio muy superiores a las autorizadas oficialmente para ese producto. Esa diferencia encendió las alertas de la ANMAT, que concluyó que se trataba de un artículo fuera de norma, con potencial riesgo para la salud de los consumidores.

Según precisaron desde el organismo sanitario, la empresa Villard & Louis S.A. admitió que el lote observado (L1S23) se originó a partir del reproceso de una devolución de 10 cajas con envases abollados y sin etiquetas. Ese procedimiento incluyó la reutilización de productos ya terminados y la asignación de una nueva fecha de vencimiento, una práctica que viola las Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Productos Domisanitarios.

El organismo también detectó que el destapacañerías había sido elaborado por Grido S.A., una firma que no figuraba declarada en el registro oficial y que, además, se encuentra dada de baja por una medida sanitaria previa. Esta irregularidad agravó la situación del producto.

Los análisis de laboratorio confirmaron que el lote presentaba concentraciones de hidróxido de sodio del 62,5% y de hipoclorito de sodio del 5,25%, valores que no coincidían con los niveles autorizados para ese artículo según su registro sanitario. Ante estas diferencias, la ANMAT resolvió retirar el producto del mercado e iniciar sumarios sanitarios contra ambas empresas involucradas.

Qué hacer si compraste el destapacañerías prohibido por la ANMAT

Desde la ANMAT recomiendan no utilizar el producto bajo ninguna circunstancia, ya que las concentraciones detectadas pueden implicar riesgos para la salud. Quienes lo hayan adquirido deben suspender su uso de inmediato y comunicarse con el comercio donde fue comprado para solicitar información sobre su retiro.

Además, el organismo recordó que ante cualquier evento adverso o incidente relacionado con productos domisanitarios, se puede realizar una denuncia a través de los canales oficiales de la ANMAT, con el objetivo de fortalecer los controles y prevenir nuevos casos.