Cuenta DNI en febrero: qué descuentos siguen vigentes y cómo aprovecharlos
Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, mantiene en febrero sus principales descuentos en comercios, carnicerías, gastronomía y turismo.
Tras un enero marcado por las promociones de verano, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia mantendrá en febrero varios de sus descuentos más usados y sumará beneficios en distintos rubros. El foco seguirá siendo puesto en el turismo interno, pero también en promociones clave para la economía del hogar, como comercios de cercanía y carnicerías.
El descuento estrella de Cuenta DNI
En febrero, la promo en comercios de cercanía que incluye carnicerías, granjas y pescaderías ofrece un 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por semana. Ese tope se alcanza con consumos de $25.000.
Te Podría Interesar
Dado que el mes tiene cuatro viernes, el ahorro posible es de $20.000 mensuales. Si bien el porcentaje es menor al histórico 35% que el Banco Provincia supo implementar, el esquema semanal permite planificar las compras y maximizar el beneficio.
Promociones de verano: gastronomía, balnearios y marcas
Al igual que en enero, durante todos los fines de semana de febrero seguirá vigente el beneficio especial en comercios gastronómicos, con un ahorro de hasta $8.000 por fin de semana en locales adheridos.
Además, sigue la promo especial de temporada en balnearios y marcas emblemáticas del verano, con un 25% de descuento todos los días y tope de $10.000 por semana por marca.
La lista incluye nombres clásicos como Atalaya, Havanna, Luccianos, Manolo, Freddo, La Fonte de Oro y Chichilo, y suma en febrero a Balcarce y Grido. También participan balnearios como Torreón del Monje, Mute y Marbella, entre otros.
Todos los descuentos de Cuenta DNI vigentes en febrero
Además de los descuentos de verano y el descuento en carnicerías, durante febrero la Cuenta DNI mantendrá otras promociones fundamentales para la economía del hogar:
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos, con tope de $6.000 semanal.
- Supermercados: descuentos en distintas cadenas durante toda la semana (según comercio).
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope.
- Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, sin tope.
- FULL YPF: 25% de ahorro sábados y domingos en tiendas adheridas (no incluye combustibles), con tope de $8.000 por semana.