Cuenta DNI en febrero: qué descuentos siguen vigentes y cómo aprovecharlos

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, mantiene en febrero sus principales descuentos en comercios, carnicerías, gastronomía y turismo.

Tras un enero marcado por las promociones de verano, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia mantendrá en febrero varios de sus descuentos más usados y sumará beneficios en distintos rubros. El foco seguirá siendo puesto en el turismo interno, pero también en promociones clave para la economía del hogar, como comercios de cercanía y carnicerías.

Cuenta DNI descuentos En febrero continuarán los descuentos de verano de Cuenta DNI y otras promociones clave. El descuento estrella de Cuenta DNI En febrero, la promo en comercios de cercanía que incluye carnicerías, granjas y pescaderías ofrece un 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por semana. Ese tope se alcanza con consumos de $25.000.

Dado que el mes tiene cuatro viernes, el ahorro posible es de $20.000 mensuales. Si bien el porcentaje es menor al histórico 35% que el Banco Provincia supo implementar, el esquema semanal permite planificar las compras y maximizar el beneficio.

Promociones de verano: gastronomía, balnearios y marcas Al igual que en enero, durante todos los fines de semana de febrero seguirá vigente el beneficio especial en comercios gastronómicos, con un ahorro de hasta $8.000 por fin de semana en locales adheridos.

Además, sigue la promo especial de temporada en balnearios y marcas emblemáticas del verano, con un 25% de descuento todos los días y tope de $10.000 por semana por marca.