Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios disponibles este viernes 30 de enero

El último viernes de enero llega con ahorros de hasta el 40% con Cuenta DNI en comercios barriales, ferias, universidades y promos especiales de verano.

Los benefidios de la Cuenta DNI para el último viernes de enero. Foto: Cuenta DNI

El último viernes de enero, los usuarios de la Cuenta DNI podrán utilizar distintos beneficios que el Banco Provincia tiene vigentes. Además de las promociones habituales, durante este mes rigen descuentos especiales por la temporada de verano que permite ahorrar hasta el 40% este viernes en locales adheridos.

Al igual que todos los viernes del mes, el 30 de enero los usuarios de la billetera virtual cuentan con 20% de descuento en comercios de cercanía, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías, además de otros locales barriales adheridos.

El tope de reintegro de este beneficio, uno de los más utilizados por sus usuarios, es de hasta $5.000 por persona por día, que se alcanza con consumos de alrededor de $25.000.

Por otra parte, Cuenta DNI cuenta los siguientes beneficios especiales que se pueden utilizar todos los días, incluyendo el viernes 30 de enero:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Descuentos de verano con la Cuenta DNI Además, durante enero y febrero la cuenta DNI activó descuentos especiales por la temporada de verano.