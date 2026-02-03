Cuáles son las zonas de Mendoza que se encuentran en "estado de desastre"
Mendoza oficializó las zonas con mayores pérdidas productivas por eventos climáticos en el ciclo agrícola 2025/2026.
El Gobierno de Mendoza oficializó este martes la declaración de emergencia y desastre agropecuario en amplias zonas productivas de la provincia como consecuencia de los accidentes climáticos ocurridos durante el ciclo agrícola 2025/2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 125, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a predios rurales bajo riego afectados por heladas y tormentas de granizo.
Según detalla la normativa, se considera en “Estado de Emergencia Agropecuaria” a las explotaciones que registraron pérdidas de entre el 50% y el 79% de su producción, mientras que se encuadran en “Estado de Desastre Agropecuario” aquellas que sufrieron daños iguales o superiores al 80%.
El decreto también establece que los productores damnificados que cuenten con el Certificado de Daños otorgado por la Dirección de Contingencias Climáticas podrán acceder a los beneficios previstos por la Ley Nº 9083, en el marco del régimen provincial y nacional de emergencias agropecuarias.
Zonas de Mendoza en estado de emergencia
En la Región Centro, fueron incluidas áreas de San Carlos (Chilecito, Eugenio Bustos, La Consulta y Villa San Carlos), Tunuyán (El Totoral, La Primavera, Las Pintadas, Los Sauces y Tunuyán) y Tupungato (Cordón del Plata, El Peral, El Zampal, El Zampalito, Gualtallary, La Arboleda, Tupungato, Villa Bastías y Zapata).
En la Región Este, la emergencia alcanza a distritos de Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa. En la Región Norte, quedaron comprendidas zonas de Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo y Maipú. En tanto, en el Sur provincial, la medida se extiende a áreas productivas de General Alvear y San Rafael.
Zonas de Mendoza en estado de desastre
En cuanto al “Estado de Desastre Agropecuario”, en la Región Centro se incluyen distritos de San Carlos (Eugenio Bustos y La Consulta), Tunuyán (Campo de los Andes, Los Árboles y Los Chacayes) y Tupungato (La Arboleda).
En el Este, fueron declaradas en desastre zonas de Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa. En la Región Norte, la medida alcanza sectores de Lavalle y Maipú, mientras que en el Sur quedaron comprendidas áreas productivas de General Alvear y San Rafael, incluidas Villa 25 de Mayo y Villa Atuel.
El decreto publicado en el Boletín Oficial