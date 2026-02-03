Cuáles son las zonas de Mendoza que se encuentran en "estado de desastre"

Aguas Mendocinas informó que los establecimientos potabilizadores quedaron fuera de servicio. También se detuvo el sistema de bombeo en dos barrios de Ciudad.

El Gobierno de Mendoza oficializó este martes la declaración de emergencia y desastre agropecuario en amplias zonas productivas de la provincia como consecuencia de los accidentes climáticos ocurridos durante el ciclo agrícola 2025/2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 125, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a predios rurales bajo riego afectados por heladas y tormentas de granizo.

Según detalla la normativa, se considera en “Estado de Emergencia Agropecuaria” a las explotaciones que registraron pérdidas de entre el 50% y el 79% de su producción, mientras que se encuadran en “Estado de Desastre Agropecuario” aquellas que sufrieron daños iguales o superiores al 80%.

El decreto también establece que los productores damnificados que cuenten con el Certificado de Daños otorgado por la Dirección de Contingencias Climáticas podrán acceder a los beneficios previstos por la Ley Nº 9083, en el marco del régimen provincial y nacional de emergencias agropecuarias.

Zonas de Mendoza en estado de emergencia En la Región Centro, fueron incluidas áreas de San Carlos (Chilecito, Eugenio Bustos, La Consulta y Villa San Carlos), Tunuyán (El Totoral, La Primavera, Las Pintadas, Los Sauces y Tunuyán) y Tupungato (Cordón del Plata, El Peral, El Zampal, El Zampalito, Gualtallary, La Arboleda, Tupungato, Villa Bastías y Zapata).

En la Región Este, la emergencia alcanza a distritos de Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa. En la Región Norte, quedaron comprendidas zonas de Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo y Maipú. En tanto, en el Sur provincial, la medida se extiende a áreas productivas de General Alvear y San Rafael.