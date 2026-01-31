San Martín, el departamento con mayores daños: el intendente Rufeil recorrió las zonas afectadas por la tormenta

San Martín fue el departamento más afectado de toda la provincia, afectando distritos como Buen Orden, Ingeniero Giagnoni, Alto Verde, Palmira y Nueva California.

El intendente Raúl Rufeil recorrió zonas afectadas por el episodio climático que ayer se abatió sobre el departamento de San Martín, el más afectado de toda la provincia de Mendoza, afectando distritos como Buen Orden, Ingeniero Giagnoni, Alto Verde, Palmira y Nueva California.

San Martín - Daños tormenta San Martín - Daños tormenta Sobre la ruta 50, desde calle Martínez hacia el Este, se registró una gran cantidad de árboles caídos: algunos se desplomaron sobre los cables de energía eléctrica y otros sobre la carpeta asfáltica. Junto al director de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, el intendente Rufeil coordinó los trabajos que se llevan adelante para dejar expedito el camino.

Los equipos de ambas instituciones, sumados a la Cooperativa Eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande, llevan adelante una labor conjunta en esta emergencia.

San Martín - Daños tormenta San Martín - Daños tormenta Rufeil reiteró la necesidad de erradicar los eucaliptos de la zona, teniendo en cuenta que luego de la impermeabilización de los canales, esas plantas dejaron de recibir agua periódicamente: “Esta vez hubo suerte y los árboles cayeron sin provocar víctimas ni heridos, pero no podemos esperar a que suceda. Desde el Municipio reiteramos el pedido para erradicar esas plantas y reemplazarlas por ejemplares nuevos”.

4 La tormenta que afectó el departamento dejó importantes daños en el distrito de Nueva California, donde se registró abundante caída de granizo. En otros distritos como Ciudad, Palmira, Alto Verde, Giagnoni y Buen Orden, las ráfagas del fenómeno provocaron la caída de –hasta el momento- más de un centenar de árboles, muchos de ellos de grandes dimensiones.