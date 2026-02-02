Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 3 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 3/2
Guaymallén
- En calle Severo del Castillo, hacia el norte de Roque Sáenz Peña y zonas aledañas; Puente de hierro. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En callejón San Pedro, entre Ruta Provincial N°24 y callejón Villalobos; El Chilcal. De 8.30 a 12.30 h.
Luján
- En Ruta Provincial N°15, En el barrio Productores Mendocinos; Agrelo. De 9.00 a 11.00 h.
- En el Lateral oeste del acceso Sur, entre Fangio y Magallanes. Carrodilla. De 8.30 a 12.00 h.
- En la intersección de calles Vieytes y 25 de Mayo Oeste, en el barrio Liceo Golf Club. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle N°2, entre Finca Papes y El Cepillo y zonas aledañas; El Cepillo. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- Entre calles Alberdi, Segovia, Islas Malvinas y El Libertador. De 7.30 a 11.30 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°154 y Tierra de Resolana: Colonia Española. De 8.45 a 12.45 h.
- En la intersección de calles Sarmiento y Sardini, y zonas aledañas; Capitán Montoya. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Los Olivos, entre Ejército de Los Andes y Cubillos; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.