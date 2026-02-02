Alerta por tormentas de "fuertes a severas": en qué zonas de Mendoza están anunciadas y a qué hora
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este martes, con probabilidad de granizo y ráfagas de hasta 90 Km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este martes 3 de febrero por tormentas en Mendoza después de las 21 hs. Las mismas serían “fuertes” y “de forma aislada, severas”.
Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. “El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, detallaron.
Así estará el tiempo este martes en Mendoza
- Viento: circulación del sur leve pero continúa durante toda la jornada, desde el amanecer hasta las 20, abarcando toda la provincia.
- Nubosidad: amanece seminublado en el Gran Mendoza, Norte del Valle de Uco y Sur provincial. Durante la tarde, mayor nubosidad sobre Malargüe. Hacia las 21, inestabilidad en el Este provincial (La Paz), extendiéndose durante la madrugada a toda la franja Este, con probabilidad de lluvias y tormentas. No se descarta la caída de granizo.
- Alta Montaña: cielo totalmente despejado.
Pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un martes con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas hacia la noche. También estará inestable en cordillera. La mínima esperada es de 22ºC y la máxima de 32ºC.
El miércoles, en tanto, estará caluroso e inestable. También se anticipan tormentas que afectarán el sur provincial durante la tarde. Mientras que el jueves desmejora y desciende la temperatura.