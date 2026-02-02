Alerta por tormentas de "fuertes a severas": en qué zonas de Mendoza están anunciadas y a qué hora

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este martes, con probabilidad de granizo y ráfagas de hasta 90 Km/h.

Se mantienen las condiciones de inestabilidad en algunas zonas de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este martes 3 de febrero por tormentas en Mendoza después de las 21 hs. Las mismas serían “fuertes” y “de forma aislada, severas”.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. “El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, detallaron.

alerta martes El SMN emitió un alerta por tormentas para este martes en Mendoza. Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: circulación del sur leve pero continúa durante toda la jornada, desde el amanecer hasta las 20, abarcando toda la provincia.

circulación del sur leve pero continúa durante toda la jornada, desde el amanecer hasta las 20, abarcando toda la provincia. Nubosidad: amanece seminublado en el Gran Mendoza, Norte del Valle de Uco y Sur provincial. Durante la tarde, mayor nubosidad sobre Malargüe. Hacia las 21, inestabilidad en el Este provincial (La Paz), extendiéndose durante la madrugada a toda la franja Este, con probabilidad de lluvias y tormentas. No se descarta la caída de granizo.

Alta Montaña: cielo totalmente despejado. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un martes con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas hacia la noche. También estará inestable en cordillera. La mínima esperada es de 22ºC y la máxima de 32ºC.