Sigue el alerta naranja y arrancó a llover con fuerza en Mendoza

Este viernes se produjo una tormenta histórica en Mendoza, con caída récord de precipitaciones y un acumulado en enero que supera los 100 milímetros, pero el pronóstico mantiene las probabilidades de temporal. A las 17:50 empezó a llover con fuerza en la provincia.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que continúa el alerta naranja para gran parte del territorio provincial, y un alerta amarilla para la zona cordillerana. Por esta situación, el paso Cristo Redentor sigue cerrado preventivamente ante la posibilidad de complicaciones en los caminos.

Qué significa el alerta naranja del SMN Según detallan desde el organismo, se lanza un alerta naranja cuando "se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

Las predicciones de tormentas se sostienen durante esta tarde y noche hasta el domingo, jornada en la cual disminuiría la potencia del temporal.