Sigue el alerta naranja y arrancó a llover con fuerza en Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que continúa el alerta naranja para Mendoza por las tormentas. A las 17:50 empezó a llover con fuerza en la provincia.
Este viernes se produjo una tormenta histórica en Mendoza, con caída récord de precipitaciones y un acumulado en enero que supera los 100 milímetros, pero el pronóstico mantiene las probabilidades de temporal. A las 17:50 empezó a llover con fuerza en la provincia.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que continúa el alerta naranja para gran parte del territorio provincial, y un alerta amarilla para la zona cordillerana. Por esta situación, el paso Cristo Redentor sigue cerrado preventivamente ante la posibilidad de complicaciones en los caminos.
Qué significa el alerta naranja del SMN
Según detallan desde el organismo, se lanza un alerta naranja cuando "se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".
Las predicciones de tormentas se sostienen durante esta tarde y noche hasta el domingo, jornada en la cual disminuiría la potencia del temporal.
Qué hacer ante una tormenta severa
- Una de las consecuencias es la afectación de los servicios. Por eso se recomienda tener en cada hogar agua potable almacenada, pues se espera que en las próximas horas se corte ese servicio debido a que las crecientes impiden que se potabilice agua.
- En cuanto al servicio de electricidad, también hay afectación y se espera que puedan incrementarse. Por eso se recomienda tener a mano elementos de iluminación a pilas y con baterías cargadas. Evitar velas en cercanía de elementos que puedan generar llamas.
- Para prevenir, hay que mantenerse informado sobre desbordes que pueda haber, sobre todo en zonas de escorrentía como el pedemonte y cercanías de cauces aluvionales.
- Defensa Civil recomienda no salir de las viviendas en caso de que la misma no esté afectada. De la misma manera, piden mantener cerradas puertas y ventanas, para evitar corrientes de agua dentro de la vivienda.
- También se solicita no usar ningún tipo de vehículo como auto, moto o bicicleta.
- No ubicarse cerca de postes de electricidad o cables.
- Tampoco hay que exponerse a las escorrentías de agua sobre veredas y calles.
- Señalizá en caso que la casa tenga pozo negro y zonas de riesgo, por las dudas que este se derrumbe.