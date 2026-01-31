Este sábado continúa el alerta naranja en Mendoza por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta naranja en la provincia de Mendoza por posibles tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta naranja en la provincia de Mendoza por posibles tormentas.

La provincia de Mendoza continúa con alerta naranja por probabilidad de tormentas para este sábado, luego del fuerte temporal que azotó al territorio durante la tarde de este viernes en distintos puntos del territorio.

Por este motivo, gran cantidad de actividades públicas al aire libre se cancelaron o postergaron, debido a las posibles precipitaciones y caída de granizo que se aguardan para las próximas horas.

El paso a Chile, en tanto, se mantendrá cerrado durante toda la jornada. Es que el pronóstico también se extiene para Alta Montaña y se aguarda por condiciones meteorológicas extremas.

Tormenta Lluvia (2) El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta naranja en la provincia de Mendoza por posibles tormentas. Marcos Garcia / MDZ El alerta naranja del SMN Así, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió otro alerta naranja para este sábado. El organismo define a esa advertencia como una situación en la que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.