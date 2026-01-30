Mendoza en alerta naranja por granizo y tormentas fuertes: qué zonas se verán afectadas

Mendoza quedó bajo un esquema de advertencias por tormentas para este viernes y el inicio del sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional. La provincia aparece con áreas en nivel amarillo y otras en nivel naranja, lo que anticipa un escenario de inestabilidad marcado.

En el nivel más bajo de riesgo, el pronóstico advierte por tormentas fuertes, con chances de episodios puntualmente severos. En el nivel superior, el organismo señala fenómenos con mayor peligrosidad, capaces de generar daños y complicar la circulación en algunas zonas.

Alerta amarilla: los departamentos alcanzados El aviso amarillo incluye sectores del norte, el este y parte del área metropolitana. Allí figuran el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. También aparecen Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. A esa lista se suman la precordillera de Las Heras y la precordillera de Luján de Cuyo, donde la tormenta puede sentirse con fuerza por el relieve. En todos estos casos, el SMN prevé lluvias intensas en períodos cortos, descargas eléctricas frecuentes y la posibilidad de granizo. Además, se esperan ráfagas que pueden rondar los 90 km/h.

En las zonas con alerta amarilla, el organismo proyecta acumulados de precipitación entre 20 y 45 milímetros, con la advertencia de que, de manera localizada, esos valores podrían ser mayores. La combinación de chaparrones fuertes, granizo y viento puede generar reducción de visibilidad, anegamientos temporarios y caída de ramas u objetos sueltos. El componente eléctrico también es relevante: se anticipan tormentas con actividad intensa, algo que suele elevar el riesgo en espacios abiertos y durante traslados.

Alerta naranja en el sur: dónde rige y por qué sube el nivel El sur provincial concentra el tramo más delicado del pronóstico. En General Alvear y la zona baja de San Rafael, el parte incluye tanto el nivel amarillo como el naranja, con foco en la tarde-noche. La zona baja de Malargüe también aparece en ese mismo esquema, con posibilidad de tormentas más fuertes y mayor volumen de agua en poco tiempo. Para el nivel naranja, el SMN señala acumulados estimados entre 40 y 70 milímetros, que también pueden superarse de forma puntual, junto con ráfagas que podrían pasar los 90 km/h y granizo. En términos prácticos, es el tipo de evento que puede alterar actividades cotidianas y generar complicaciones más serias en cortos períodos.