Tres productos de Mendoza que te ayudan a conseguir el sabor umami

El umami , conocido como el quinto sabor básico junto con el dulce, el salado, el ácido y el amargo, se caracteriza por aportar una sensación profunda y sabrosa que hace que muchos platos resulten más intensos y satisfactorios. Aunque suele asociarse a ingredientes de la cocina asiática, lo cierto es que también está presente en muchos alimentos de la gastronomía mendocina.

Este sabor aparece especialmente en alimentos ricos en glutamatos naturales o compuestos derivados de proteínas, que se desarrollan durante procesos como la maduración, la cocción o la fermentación.

En Mendoza existen varios productos locales que ayudan a potenciar ese sabor tan buscado por cocineros y chefs. Estos son tres ingredientes mendocinos que aportan umami a la cocina.

El tomate es uno de los alimentos con mayor presencia natural de glutamato, el compuesto que genera el sabor umami. En Mendoza, las condiciones climáticas -con gran cantidad de sol y amplitud térmica- favorecen que el fruto alcance una maduración óptima y desarrolle sabores intensos.

Cuando el tomate se cocina o se concentra, por ejemplo en salsas caseras, conservas o tomates secos, el umami se vuelve aún más evidente. Por eso muchas recetas tradicionales comienzan con un buen sofrito o salsa de tomate que sirve como base de sabor.

tomate

2. Carne vacuna

La carne vacuna también es una gran fuente de umami, especialmente cuando se cocina a altas temperaturas o se madura durante cierto tiempo.

En Mendoza, donde el asado forma parte de la cultura gastronómica, los cortes a la parrilla desarrollan ese sabor profundo gracias a la llamada reacción de Maillard, un proceso químico que ocurre al dorar la carne y que genera aromas y sabores complejos.

Cortes como la entraña o el vacío suelen ofrecer ese perfil sabroso que hace que la carne sea tan apreciada en la cocina argentina.

3. Vino tinto mendocino

El vino tinto, especialmente el Malbec, también puede potenciar el sabor umami cuando se utiliza en la cocina. Las reducciones de vino o las salsas preparadas con este ingrediente aportan profundidad y complejidad a los platos, especialmente cuando acompañan carnes o guisos.

Durante la cocción, el alcohol se evapora y quedan los compuestos aromáticos y los taninos, que intensifican los sabores del plato.

vino corcho manos mujer copa (2) Alf Ponce Mercado / MDZ

El umami también vive en la cocina mendocina

Aunque muchas veces se asocia el umami a ingredientes como la salsa de soja o el miso, lo cierto es que la cocina mendocina también está llena de alimentos que lo aportan de forma natural.

La combinación de tomates maduros, carne a la parrilla y vinos tintos explica por qué muchos platos locales tienen ese sabor profundo y sabroso que resulta tan difícil de olvidar. En definitiva, el umami no es un ingrediente secreto: muchas veces ya está presente en los productos que forman parte de la identidad gastronómica de Mendoza.