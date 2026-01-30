Después del temporal, continúa el alerta por tormentas severas: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este sábado: hay probabilidad de granizo y se anticipan ráfagas de hasta 90 Km/h.

Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante el fin de semana en Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una nueva advertencia por tormentas severas para este sábado 31 de enero en Mendoza. Después de lo que fue el fuerte temporal de este viernes, todo el territorio provincial continúa bajo alerta.

Según el SMN, hay alerta naranja para la tarde y la noche de este sábado en el Gran Mendoza, el Este y el Valle de Uco, además de General Alvear y San Rafael: “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos”, indicaron.

alerta tormentas sábado Mendoza continúa bajo alerta por tormentas severas, según el SMN. Además, aseguraron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada”. El resto de la provincia permanece bajo alerta amarilla por tormentas.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: amanece con viento leve desde el sur en toda la Provincia, entre las 6 y las 10, debilitándose hacia media mañana. Nueva rotación de viento desde el sur hacia las 18, inducida por tormentas. Hacia la medianoche, las ráfagas rotarán temporalmente desde el oeste, serían vientos inducidos por actividad convectiva, no viento Zonda.

amanece inestable en zonas Sur y Este. Desde las 15, reactivación de convección en zona Sur y Oeste del Valle de Uco, así como en el Oeste del Gran Mendoza. Entre las 18 y las 23, tormentas generalizadas afectando Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. Se esperan precipitaciones intensas con alta probabilidad de caída de granizo. Condiciones de tormenta disminuirán a partir de las 3 del domingo.

Alta Montaña: despejada en primeras horas, pero hacia las 14 se instala mal tiempo en toda la cordillera (Sur, Centro y Norte). Mejoras recién hacia la madrugada del domingo. Pronóstico para los próximos días en Mendoza Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, el sábado se espera una jornada mayormente nublada y ventosa, con descenso de la temperatura. Además, hay alerta por tormentas de intensidad moderada a severa y probabilidad de granizo. La mínima esperada es de 23ºC y la máxima de 29ºC.

pronóstico sábado El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza. El domingo continúa la inestabilidad y se anuncian lluvias aisladas y precipitaciones en cordillera, aunque se espera que las condiciones comiencen a mejorar.