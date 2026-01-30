Impactantes videos del avance de la tormenta en Tupungato

La tormenta golpea fuerte en Valle de Uco, y algunos caminos se ven inundados en Tupungato por la acumulación de las precipitaciones.

La tormenta comenzó a golpear en distintos puntos de la provincia de Mendoza, y en el Valle de Uco la caída de precipitaciones es impactante. Así, lectores de MDZ compartieron imágenes del avance de las lluvias en Tupungato.

Algunos caminos se vieron inundados por la acumulación de lluvias en pocos minutos. El pronóstico indica inestabilidad para las próximas horas.

Alerta amarilla: los departamentos alcanzados El aviso amarillo incluye sectores del norte, el este y parte del área metropolitana. Allí figuran el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. También aparecen Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. A esa lista se suman la precordillera de Las Heras y la precordillera de Luján de Cuyo, donde la tormenta puede sentirse con fuerza por el relieve. En todos estos casos, el SMN prevé lluvias intensas en períodos cortos, descargas eléctricas frecuentes y la posibilidad de granizo. Además, se esperan ráfagas que pueden rondar los 90 km/h.

En las zonas con alerta amarilla, el organismo proyecta acumulados de precipitación entre 20 y 45 milímetros, con la advertencia de que, de manera localizada, esos valores podrían ser mayores. La combinación de chaparrones fuertes, granizo y viento puede generar reducción de visibilidad, anegamientos temporarios y caída de ramas u objetos sueltos. El componente eléctrico también es relevante: se anticipan tormentas con actividad intensa, algo que suele elevar el riesgo en espacios abiertos y durante traslados.