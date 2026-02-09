La DGE anunció quienes vuelven a clases este martes en Mendoza

Los estudiantes que adeudan materias volverán a las aulas este martes 10 de febrero en toda Mendoza. La convocatoria alcanza a nivel Primario y Secundario, en el marco del período de intensificación y recuperación de saberes que marca el arranque efectivo del ciclo lectivo 2026 para alumnos , docentes y equipos directivos.

Ese día también será el regreso formal de docentes y directivos a las escuelas. El miércoles 11 no habrá clases para estudiantes porque se desarrollarán Jornadas Institucionales, mientras que la actividad escolar se retomará con normalidad el jueves 12 de febrero.

Desde la Dirección General de Escuelas ( DGE ) indicaron que esta instancia está pensada para acompañar a quienes tienen espacios pendientes de aprobación del ciclo 2025. La propuesta busca que los alumnos puedan reforzar contenidos, reencontrarse con sus docentes y cerrar el año anterior antes del inicio pleno de las clases.

En el nivel Secundario, la directora Cecilia Páez explicó que los estudiantes deberán asistir en el horario que tenían durante 2025, para trabajar junto a sus profesores los contenidos no aprobados. La idea es generar un espacio de acompañamiento real y progresivo, que en muchos casos permite acreditar la materia en la segunda semana.

Desde la DGE recordaron que los alumnos que adeuden más de dos materias deberán permanecer en el mismo año que cursaron en 2025. Por eso, se pidió a las familias que acompañen este proceso, ya que febrero forma parte del cierre efectivo del ciclo lectivo.

Los mecanismos de acreditación serán definidos por cada docente. Podrán ser evaluaciones escritas, exposiciones, trabajos prácticos o investigaciones, según el criterio pedagógico de cada espacio curricular.

Intensificación en primaria y calendario escolar

El período de intensificación de saberes comienza este martes y marca el regreso de estudiantes, docentes y directivos a las escuelas mendocinas.

En el nivel Primario, la directora Raquel Ghilardi señaló que esta semana permitirá el primer contacto entre alumnos y docentes del grado. Se iniciarán actividades pensadas para ordenar saberes y fortalecer el vínculo escuela–familia, especialmente en lo emocional.

En paralelo, este lunes 9 de febrero se puso en marcha oficialmente el calendario escolar con el acto de presentación de los lineamientos político-pedagógicos. La actividad se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones “Francisco”, en San Martín, y estuvo encabezada por el ministro Tadeo García Zalazar, junto a autoridades educativas de toda la provincia.

El martes 10 también comenzarán las actividades académicas del Nivel Superior. En tanto, las clases para Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos, y para 1º año de Secundaria, arrancarán el 25 de febrero, mientras que de 2º a 6º año volverán el lunes 2 de marzo.

Vuelve el régimen tradicional de materias previas

Este regreso a las aulas se da en un contexto distinto al de los últimos años. En 2025, la DGE derogó la resolución dictada durante la pandemia que permitía promocionar con entre tres y cinco materias previas. Así, el régimen volvió a funcionar como antes de 2020: solo se pasa de año con hasta dos materias pendientes.

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, explicó que la medida excepcional fue útil en un momento de virtualidad y desigualdades, pero que esa etapa ya quedó atrás. También aclaró que el ciclo lectivo se considera cerrado en febrero, y que marzo queda solo para rendir materias, no para promocionar.

Según datos oficiales del ciclo 2024, Mendoza registró una retención del 98,51% y un abandono del 1,49%. Desde la DGE sostienen que el regreso al régimen tradicional se articula con nuevas políticas de evaluación y acompañamiento, con el objetivo de mejorar los aprendizajes y dar mayor previsibilidad a estudiantes, familias y escuelas.