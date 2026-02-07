Pantallas y redes sociales: hasta dónde regular el uso en las infancias

La decisión de la Asamblea Nacional de Francia de prohibir las redes sociales a menores de 15 años y restringir el uso de celulares en escuelas reavivó el debate internacional sobre el impacto de las pantallas en la salud mental infantil. La medida limita plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram para prevenir el ciberacoso y conductas de riesgo en línea.

En diálogo con MDZ Radio , la psicóloga especializada en ludopatía y directora de Lazos en Juego, Débora Blanca, señaló que se trata de una tendencia que ya se observa en otros países. “Es la decisión que están tomando algunos países, como Australia, Dinamarca, países que empiezan a ver que las consecuencias en la salud mental, en el rendimiento educativo, en lo vincular, en un montón de áreas, no solo de los chicos, sino también de nosotros”, afirmó.

Blanca advirtió que el foco del debate no debe limitarse únicamente a los adolescentes , sino al uso generalizado y temprano de dispositivos digitales. “El teléfono inteligente es donde tenemos todas las plataformas, las redes sociales”, explicó, y remarcó que las experiencias clínicas muestran un vínculo directo entre el uso precoz de pantallas y diversas problemáticas. “Desde mi experiencia, y viendo la cantidad de chicos que están llegando a tratamiento, chicos y padres, por el tema de apuestas y de otras problemáticas actuales, muchísimo tiene que ver con el uso prematuro e indiscriminado de redes sociales y de pantallas”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que las regulaciones apuntan a un problema estructural: “Las pantallas y estos dispositivos articulados con el algoritmo, que te capta en relación a tus gustos y a tus necesidades, es adictivo”. Y agregó: “Fuimos culturalizando algo que es adictivo, que está hecho para que uno no pueda despegarse”.

La psicóloga citó una definición clave del debate europeo: “No se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo por sí solo”. A su vez, cuestionó las promesas iniciales de las redes sociales: “Las redes sociales prometían incentivar la creatividad y la alegría y sucedió lo contrario. Los chicos duermen menos, se mueven menos, leen menos y se comparan más”.

Prohibición, regulación y apoyo a las familias

Consultada sobre si la prohibición puede generar efectos adversos, Blanca sostuvo que la medida solo es efectiva si se acompaña de políticas integrales. “La prohibición, si es por la prohibición misma y en paralelo no se generan espacios de debate, no se arman alternativas, no sirve”, aclaró. Sin embargo, defendió el rol del Estado en este tipo de decisiones: “Hay cosas que cuando dañan, sí hay que prohibirlas a los chicos”.

En ese marco, subrayó que la legislación también cumple una función de respaldo para los adultos responsables. “La legislación es una apoyatura para los padres, porque a los padres que a veces les cuesta tanto decir que no, saber que existe una ley los sostiene. Dicen: ‘mirá, no, está prohibido’”, explicó.

Finalmente, Blanca planteó que el debate excede a la infancia y alcanza a toda la sociedad. “Es un tema que tenemos que abordar, porque los chicos están sufriendo algo, los padres también, y la gente grande también”, señaló, y concluyó con una reflexión central: “Tenemos que largar las pantallas un poco. Los chicos nos piden que los miremos y los escuchemos”.