Hacelo Corto: relanzan el festival de cortometrajes educativos para concientizar sobre el uso responsable de celulares

Más de 190 estudiantes de escuelas primarias y secundarias participaron del festival Hacelo Corto - Aprendé a Desconectar, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para concientizar sobre el uso responsable de las pantallas digitales y las redes sociales.

La propuesta culminó con una ceremonia de premiación en la que se conoció el proyecto ganador y aquellos que terminaron en segundo y tercer puesto, respectivamente. Los creadores de los tres cortos recibieron como premio cámaras profesionales Canon EOS 250D; además hubo otros tres finalistas que se llevaron un reconocimiento especial por su participación.

En la Usina del Arte se realizó la ceremonia de premiación del Festival Hacelo Corto – Aprendé a Desconectar. El encuentro reunió a los equipos de los cortometrajes finalistas junto a sus docentes, escuelas y familias. La actividad contó con la presencia de la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel ; la subsecretaria de Gestión del Aprendizaje, Inés Cruzalegui y la directora general de Escuela Abierta a la Comunidad, Teresa Patronelli.

“La profundidad en cada uno de los cortos presentados estuvo a la vista. La forma creativa de invitarnos a reflexionar sobre una problemática tan importante como es el uso excesivo de pantallas me genera mucho orgullo. Este encuentro nos llenó de alegría el corazón y nos conectó con nuestra parte más linda y más humana, entendiendo que la vida no pasa por el celular, sino por nuestros vínculos y por vivir la vida todos los días”, expresó Mercedes Miguel .

Y añadió: “Lo más lindo está en nuestra humanidad, volver a la risa, a la carcajada, a los olores, a la música, al juego. Necesitábamos recuperar esos valores. Celebro que hayamos podido dar la libertad de crear y de contarnos estas historias”.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 45% de los estudiantes que completaron las pruebas PISA en 2022 se sentían ansiosos si no tenían cerca sus teléfonos. En los países de la OCDE, en promedio, los estudiantes que pasan más de cinco horas al día usando dispositivos digitales para el ocio obtuvieron 49 puntos menos en matemática que los que están sólo hasta una hora. En la Ciudad, en tanto, el 65% de los alumnos reportó haberse distraído por el uso de dispositivos electrónicos o digitales en clases de matemática. Mientras que el 59% de los estudiantes declaró que su atención se desvió debido a que otros estudiantes utilizaban teléfonos celulares, tablets o computadoras.

Hacelo Corto 3 Lo más lindo está en nuestra humanidad, volver a la risa, a la carcajada, a los olores, a la música. Ministerio de Educación - CABA.

Qué es Hacelo Corto

Se trata de un proyecto del programa Medios en la Escuela del Ministerio de Educación de la Ciudad, que desde hace más de dos décadas promueve la integración de los medios en el ámbito educativo para fortalecer el pensamiento crítico, la creatividad y nuevas formas de expresión en los estudiantes. Es reconocido como el festival de cortometrajes más importante de Latinoamérica realizados por niños y jóvenes.

En la edición 2024 se proyectaron cerca de 190 cortometrajes producidos por estudiantes de todos los niveles, y se otorgaron 33 premios y 17 menciones, además de las distinciones de los jurados infantil y juvenil. En el marco de la campaña “Aprendé a Desconectar”, este año se incorporó un premio especial orientado a promover la reflexión sobre el uso responsable de las pantallas y su impacto en la vida cotidiana. Se presentaron 156 cortometrajes de escuelas de nivel inicial, primario y secundario de gestión estatal y privada de la Ciudad.

Los trabajos finalistas fueron seleccionados por su calidad narrativa, claridad del mensaje, coherencia de personajes y la efectividad con la que transmitieron su reflexión sobre el uso de dispositivos digitales y sus consecuencias.

Ganadores

Primer premio: Jaque al celu

Escuela N.° 2 D.E. 11 «Maximio Sabá Victoria»

Jaque al celu Ministerio de Educación-CABA

Sinopsis: en el ruido del recreo, el sonido más fuerte es el del silencio entre los chicos. Todos conectados, pero solos. Una voz los invita a jugar, a encontrarse. Un tablero de ajedrez se abre, una batería se apaga, y algo se enciende de nuevo: la mirada, el gesto, el juego.

Testimonios: Eluney Alma Aranda y Martina Rozzatti, estudiantes de 7° grado. “Cuando vimos el corto terminado sentimos mucha emoción, fue un trabajo en equipo y pudimos hacerlo muy bien entre todos”

“La reflexión que surge es que no todo son pantallas, te podés relacionar con los otros mediante un juego” “Es muy positiva la idea de desconectarse un poco del celu, porque hay mucha gente que está mucho tiempo, se aísla y se pierde de hacer otras cosas que también están buenas” “A un chico de nuestra edad que está muy absorbido con el celular y no lo puede dejar le diríamos que salga de la casa, que vaya a la plaza, a jugar a la pelota. Que disfrute, que es momento de ir a buscar más cosas”

Segundo premio: Prótesis

Escuela: Instituto Evangélico Americano

Escuela Instituto Evangélico Americano https://cdn.jwplayer.com/previews/Yv3ZYXxG Ministerio de Educación - GCBA

Sinopsis: en un mundo absorbido por la tecnología, el celular parece ser una prótesis del cuerpo humano.

Testimonios: Ariela Bardi, Santiago Severo y Renzo Brizuela, estudiantes de 5° año.

“Nos pasa a todos que vivimos como siendo prótesis del celular” “Hay una necesidad de encontrar un equilibrio entre desconectar un poco del celular, pero también entender que la tecnología puede ser una aliada si la usamos bien” “Es necesario que las familias y las escuelas se involucren y hagan seguimiento, hay muchos chicos que están absorbidos y les cuesta salir”

Tercer premio: Restablecer contacto

Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales «Manuel Belgrano» D.E. 4

Sinopsis: Mica pierde su celular y cree haberlo perdido todo, hasta su propia memoria.

Testimonios: Guillermina Genoud y Macarena Ávila, estudiantes de 4° año “Cuando lo vi terminado fue buenísimo porque fue todo un trabajo hecho por todos. No hubo solamente una persona que se encargue de grabar o de actuar, fue un trabajo en equipo” “Siento que tal vez se conecta bastante con mi vida; está bueno la idea de bajar un poco el uso del celular, de volver a conectar personalmente” “Fue lindo hacer el corto porque también conectamos con un montón de otros compañeros nuestros con los cuales no hablábamos y eso fue una experiencia hermosa”

Reconocimientos

Desconexiones: Escuela de Educación Media N.° 3 D.E. 19 «Profesor Carlos Geniso» Link del cortometraje

Sinopsis: un grupo de chicos pasa el día mirando el celular, desconectado del entorno. Todo cambia cuando una de las chicas descubre la biblioteca y se deja atrapar por la lectura, inspirando a los demás a volver a mirar el mundo fuera de la pantalla.

Términos y condiciones: Escuela Técnica Raggio

Sinopsis: un chico se enamora a través de una pantalla sin saber que del otro lado hay una inteligencia artificial. Mientras su vínculo virtual crece, se aísla del mundo real, hasta descubrir que la conexión más profunda no siempre está en línea.

Del 72 al 25 Escuela: Instituto Evangélico Americano