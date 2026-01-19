Lanzan una guía para el uso saludable de pantallas en niños y adolescentes: acuerdos familiares y prácticas

Celulares, TVs, computadoras, consolas y demás artefactos digitales son protagonistas en el día a día de millones de personas. Durante el receso escolar, estas pantallas suelen ganar más espacio en la vida cotidiana de chicos y adolescentes.

Todos estos dispositivos aparecen como compañía constante en los días sin clases. Frente a este escenario, la Dirección General de Escuelas ( DGE ) lanzó una propuesta para acompañar a las familias y promover un uso saludable de la tecnología durante las vacaciones .

La iniciativa se llama “Uso saludable de pantallas en familia” y es impulsada por la Dirección de Acompañamiento Escolar de la DGE junto a la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud y Deportes. El objetivo es claro: fomentar hábitos positivos, fortalecer vínculos y evitar que la tecnología se convierta en el único recurso para el entretenimiento o la regulación emocional.

El material está pensado para estudiantes de todos los niveles y modalidades, y también para madres, padres y adultos referentes. Incluye orientaciones preventivas, actividades simples y recursos prácticos para favorecer la comunicación, el tiempo compartido y el bienestar emocional dentro del hogar. Dichas actividades pueden encontrarse en el siguiente link .

Uno de los ejes de la propuesta es la construcción de acuerdos familiares sobre el uso de pantallas . La DGE sugiere establecer normas claras y consensuadas sobre tiempos, lugares y modos de uso, involucrando también a los adultos en el cumplimiento de esas reglas. No se trata solo de poner límites, sino de dialogarlos.

La propuesta de la DGE incluye contratos familiares, misiones sin dispositivos y recomendaciones para acompañar a chicos y adolescentes.

Entre las recomendaciones aparece la importancia de mantener espacios libres de pantallas en el hogar, como las habitaciones o el comedor. También se plantea evitar el uso del celular o la tablet como calmante o recompensa, una práctica cada vez más común que puede generar asociaciones poco saludables con la tecnología.

El material también invita a interesarse por lo que chicos y chicas ven y hacen en línea. Conversar sobre contenidos, juegos e interacciones digitales permite acompañar mejor esas experiencias y construir un clima de confianza, donde puedan expresar lo que sienten sin miedo a ser juzgados.

Actividades para desconectar y compartir durante las vacaciones

celular hijo La iniciativa busca fortalecer vínculos familiares, evitar el uso del celular como calmante y fomentar hábitos digitales más sanos. Imagen extraída de la web

Además de las pautas generales, la propuesta incluye actividades concretas para poner en práctica durante las vacaciones. Se trata de misiones familiares, breves y divertidas, pensadas para descansar de la rutina y fortalecer el vínculo sin depender de las pantallas.

Las actividades están organizadas por niveles de dificultad. Desde desafíos simples, como pasar 30 minutos sin decir la palabra “celular” o compartir una noche sin dispositivos, hasta propuestas más ambiciosas como inventar una canción en familia, filmar una historia o pasar un día completo sin pantallas.

También se sugieren momentos de reflexión a partir de películas, series y videos. Para niños y niñas aparecen títulos como Wall-E, Robot salvaje o episodios de Con la piel de gallina, mientras que para adolescentes se recomiendan producciones como Black Mirror – Nosedive, Her o Tomorrowland, siempre como disparadores para conversar y pensar juntos.

Un contrato familiar para ordenar el uso de la tecnología

celular hijo2 Cómo ordenar el uso del celular en vacaciones según la DGE Imagen extraída de la web

Otro punto central del programa es la elaboración de un contrato familiar de uso de tecnologías. La idea es construirlo en conjunto, escuchando las opiniones y necesidades de niños, niñas y adolescentes, y dejando por escrito acuerdos básicos para la convivencia digital.

El contrato puede incluir tiempos permitidos según días y horarios, lugares habilitados y espacios libres de pantallas, compromisos personales de cada integrante y consecuencias acordadas ante incumplimientos. También se proponen actividades alternativas para compartir y un espacio para expresar expectativas o inquietudes.

Todo el material, junto con sugerencias de lectura y recursos accesibles, está disponible de forma gratuita en el sitio oficial de la DGE. La propuesta no busca demonizar la tecnología, sino ayudar a usarla mejor, con más conciencia y más momentos compartidos fuera de la pantalla.