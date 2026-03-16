Aumento del agua: las facturas pegarán un salto por cargos retroactivos

Las próximas facturas del servicio de agua y cloacas que emite Aguas Bonaerenses S.A. ( ABSA ) llegarán con aumento y cargos retroactivos. Las boletas que se recibirán en abril y mayo incluirán montos adicionales correspondientes a valores que no pudieron aplicarse en períodos anteriores.

Según informó la empresa estatal, los cargos extra responden a importes que no se incorporaron en las facturas de febrero y marzo para los usuarios residenciales. Ahora serán incluidos como parte del nuevo esquema tarifario autorizado por el gobierno bonaerense.

La actualización surge de la Resolución 66/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires y del Decreto 127/2026 de la provincia de Buenos Aires, normas que habilitaron la modificación del cuadro tarifario y permitieron comenzar a emitir las facturas con los nuevos valores.

De acuerdo con un ejemplo difundido por la empresa, una persona usuaria residencial con servicio de agua y cloacas de rango 5 pagaba durante febrero y marzo $15.347,28.

Aumenta el servicio del agua en la provincia de Buenos Aires. Foto: Imagen generada con Midjourney

El Gobierno convocó a una audiencia pública para definir aumentos en las tarifas del agua. Foto: Imagen generada con Midjourney

Con el nuevo esquema, la factura correspondiente a abril y mayo ascenderá a $27.623,88. Ese total se compone de dos partes:

$21.485,88 correspondientes al valor actualizado del servicio.

$6.138 en concepto de cargos retroactivos por períodos anteriores.

Desde la empresa aclararon que este incremento será excepcional, ya que las facturas de junio y julio no incluirán estos montos adicionales. En esos meses, el valor final debería ubicarse más cerca del costo base del servicio.

Ajustes bimestrales desde junio

El esquema tarifario aprobado para 2026 también incorpora un mecanismo de actualización bimestral que comenzará a aplicarse desde junio.

Las variaciones se calcularán mediante una fórmula polinómica vinculada a distintos indicadores económicos, principalmente el Índice de Salarios y el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) en los rubros energía eléctrica y sustancias y productos químicos.

Según explicó Aguas Bonaerenses S.A., el objetivo es acompañar la evolución de los costos de los insumos necesarios para la prestación del servicio, como la energía utilizada en las plantas y los productos químicos empleados en los procesos de potabilización.

Fin de las boletas en papel

En paralelo con el nuevo esquema tarifario, la empresa anunció un cambio en el sistema de facturación. Las boletas dejarán de enviarse en formato papel.

Los vencimientos de abril y mayo serán los últimos con factura física en los domicilios. A partir de junio, las facturas se enviarán únicamente en formato digital, en cumplimiento de lo establecido por la Ley provincial 15.557 de Buenos Aires.

Para recibirlas, las personas usuarias deberán registrar un domicilio electrónico y mantener actualizado su correo. Quienes aún no hayan informado un email podrán hacerlo a través del centro de atención telefónica o en las oficinas de atención personalizada de la empresa.