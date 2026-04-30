Empleadas domésticas: convocan a discutir un nuevo aumento del salario

El Gobierno nacional convocó a una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares con el objetivo de definir una actualización salarial para las empleadas domésticas , en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la finalización de bonos extraordinarios.

La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece que el encuentro se realizará este jueves 30 de abril de manera virtual, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La Comisión, integrada por representantes del Estado, empleadores y trabajadores, tendrá como eje principal analizar la evolución de las remuneraciones mínimas del sector, enmarcadas en la Ley 26.844 que regula el trabajo en casas particulares.

Este nuevo llamado a negociación se da luego de que concluyera el último esquema de aumentos, que había sido aplicado en dos tramos del 1,5% en febrero y marzo. Además, en abril dejó de pagarse un bono extraordinario, lo que impactó negativamente en los ingresos reales de los trabajadores.

Actualmente, los salarios mínimos para la categoría de tareas generales —la más representativa del sector— se ubican en torno a los $3.348 por hora con retiro y $3.599 sin retiro. Para jornadas completas, el sueldo mensual básico supera los $410.000, aunque varía según la categoría y modalidad laboral.

En este escenario, se espera que la reunión permita avanzar en un nuevo acuerdo que contemple la inflación y la necesidad de recomponer los ingresos del sector. La definición de las nuevas escalas salariales será clave para millones de trabajadores y empleadores en todo el país, ya que los valores fijados por la Comisión son de cumplimiento obligatorio.

La discusión salarial vuelve así al centro de la agenda laboral, con la expectativa de que las próximas semanas traigan definiciones concretas sobre los incrementos que regirán a partir de mayo.