Cambios en la Primaria y compra millonaria de libros: los primeros pasos de la DGE en 2026

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) anunció cambios en la organización pedagógica de la escuela Primaria para el ciclo lectivo 2026. Según lo dispuesto en la nueva resolución (Resol-2025-6970-GDEMZA-DGE), primer y segundo grado ya no estarán organizados como "bloque" , sino que cada grado vuelve a constituirse como una unidad pedagógica en sí misma.

Hasta ahora, la unidad pedagógica organizaba los primeros años del nivel primario como un bloque. A partir de este año, cada grado se constituye nuevamente como una unidad pedagógica , con el objetivo de acompañar de manera más precisa los procesos de aprendizaje de cada estudiante.

Primer y segundo grado quedaron constituidos como unidad pedagógica en el año 2014 tras la Resolución 0444 de la DGE, que planteaba que "los niños y niñas se alfabetizan entre los 6 y 7 años, por lo que esta posibilidad de pensar en los dos primeros años de la primaria como una unidad pedagógica va a reafirmar las estrategias de enseñanzas y las posibilidades efectivas de aprender la lectura y la escritura, así como la adquisición de usos formales de la lengua oral".

La medida establece que deja de aplicarse la unidad pedagógica como criterio organizador exclusivo, habilitando el trabajo y la acreditación individualmente por año escolar.

"Este cambio tiene como objetivo principal fortalecer las trayectorias escolares, garantizando que todos los niños y niñas accedan a aprendizajes reales, significativos y de calidad en cada grado", explicaron desde la DGE.

De esta manera, los niños y niñas que alcancen los niveles de logro esperados al finalizar el ciclo lectivo continuarán su trayectoria escolar normalmente en el grado siguiente. En los casos en que se presenten dificultades, las escuelas deberán implementar estrategias de acompañamiento durante todo el año, utilizando todos los recursos y programas disponibles.

La resolución pone el foco en el acompañamiento pedagógico sostenido, especialmente en los procesos de alfabetización en Lengua y Matemática. Durante el ciclo lectivo, las instituciones educativas deberán ofrecer dispositivos de apoyo, fortalecimiento e intervención temprana, ajustados a las necesidades de cada estudiante.

Solo cuando, habiéndose brindado todas las oportunidades de aprendizaje durante el año, los saberes no hayan sido consolidados, los estudiantes participarán en los períodos de intensificación de saberes previstos en diciembre, febrero y/o marzo, con el propósito de afianzar los aprendizajes pendientes.

Compra millonaria de libros

Además de anunciar cambios para el nivel primario, la DGE autorizó el llamado a licitación pública para imprimir libros escolares destinados a alumnos de tercer grado y guías para docentes, que se utilizarán en el ciclo lectivo entrante.

En total, se prevé la impresión de 28.500 libros para estudiantes y 2.000 guías para docentes, correspondientes al material titulado “Queremos enseñar a leer y a escribir textos”. Los libros tienen unas 150 páginas y las guías docentes, alrededor de 240 páginas cada una.

Según la Resolución Nº19 publicada este lunes, el monto total de la compra es de 240.650.000 pesos. Monto que será financiado con fondos del Presupuesto 2026 de la DGE.

Si bien la resolución mencionada ya autoriza el proceso, la aprobación final queda sujeta al Honorable Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública, tal como lo establece la normativa vigente.