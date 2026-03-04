¿La crisis de los profesorados golpea la calidad de la primaria en la Ciudad de Buenos Aires?

La educación terciaria no universitaria en la Ciudad de Buenos Aires , históricamente el faro pedagógico del país, atraviesa su hora más crítica. Mientras las universidades nacionales acaparan los titulares por sus reclamos presupuestarios, los 29 Institutos de Formación Docente (ISFD) de la Capital Federal libran una batalla silenciosa contra el desfinanciamiento, el avance de la Unicaba y una precariedad laboral que ya afecta el normal inicio del ciclo lectivo 2026.

La crisis de la educación superior no universitaria no termina en el título de los egresados; se traslada, como un efecto dominó, a los más de 250.000 alumnos de nivel primario de la Ciudad. Cuando los crujen, la primaria pierde su motor.

Debido a la falta crónica de docentes (se estima que faltan cubrir 1.500 cargos mensuales), el Ministerio de Educación de la Ciudad ha tenido que flexibilizar los requisitos para estar frente a un aula. Los Alumnos-Maestros hoy pululan, estudiantes de profesorado que apenas han cursado el 60% o 70% de la carrera ya están a cargo de grados completos. El Impacto en Calidad al intentar resolver la urgencia de "tener a alguien en el aula", impacta directamente en la alfabetización. Datos de las pruebas PISA y Fepba 2025 muestran que la comprensión lectora en 3° y 4° grado ha retrocedido un 12% en sectores vulnerables de la Ciudad , coincidiendo con las escuelas que más rotación docente tienen por renuncias y licencias.

Mientras que la Unicaba apuesta a un modelo tecnológico, los profesorados tradicionales han quedado desfinanciados en términos de equipamiento. Esto genera una fragmentación en la calidad educativa. Son Docentes "Analógicos" porque el recorte del 84,4% en fondos de conectividad para institutos terciarios significa que los nuevos maestros y profesores egresan con herramientas pedagógicas del siglo XX para alumnos del siglo XXI. La Desigualdad entre Escuelas según la geografía de la ciudad también es pronunciada. Las escuelas primarias de la zona norte (Comunas 13, 14, 15) logran suplir estas carencias con aportes de cooperadoras, mientras que en el sur (Comunas 4 y 8), la falta de docentes formados en nuevas metodologías profundiza la brecha de aprendizaje.

La calidad educativa no es solo contenido, es estabilidad. La crisis de los profesorados y la inestabilidad de los cargos terciarios generan un efecto colateral en la primaria. Suplencias de suplencias donde un alumno de una escuela pública promedio en CABA puede llegar a tener hasta 4 maestros diferentes en un solo ciclo lectivo. La causa terciaria, como los docentes de los profesorados están precarizados (interinos), muchos abandonan sus horas de formación para tomar cargos administrativos o en el sector privado, dejando a los futuros maestros sin sus referentes de práctica.

El "Agotamiento" del sistema privado subvencionado

Las escuelas primarias privadas con 100% de subsidio (muchas de ellas parroquiales) solían ser el estándar de estabilidad. Sin embargo, en 2026, enfrentan una crisis de personal. Fuga de Talentos, varios docentes formados en CABA están optando por trabajar en otros rubros , ya que el salario inicial de primaria ($900.000) no les permite costear el alquiler y el transporte en la Ciudad. La sobrecarga laboral conlleva a que los maestros que se quedan están "multiempleados", trabajando jornada completa en una escuela y tomando horas extra en otra, lo que reduce drásticamente el tiempo de planificación y corrección, bajando la vara de la exigencia académica.

Un círculo vicioso

Esta es la "onda expansiva" de la crisis. Lo que sucede en los profesorados hoy es el aula de primaria y del secundario del mañana. En la Ciudad de Buenos Aires, la desconexión entre la formación docente y las necesidades de las escuelas primarias ha alcanzado un punto de ebullición en este 2026.

La Ciudad de Buenos Aires corre el riesgo de convertir su sistema educativo en una "guardería de lujo" en el norte y una "guardería de contención" en el sur. Sin una inversión real en los profesorados que garantice títulos de calidad y salarios competitivos, el nivel primario, y el nivel secundario seguirá perdiendo su capacidad de igualar oportunidades. La crisis de la educación terciaria es, en última instancia, el techo que le estamos poniendo al futuro de los chicos. La desaparición y cierre de los profesorados privados, o la decadencia de otros históricos, es una muestra de esta enorme crisis de la educación terciaria que pareciera en riesgo de extinción en el AMBA, pero también en el resto del país.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.