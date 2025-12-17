Qué dice la DGE sobre la regulación de pantallas y redes sociales en menores

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar , estuvo en el estudio de MDZ Radio 105.5 FM -en el programa "Es un montón" con Laureano Manson y Gianni Pierobón- y ante la consulta sobre la posibilidad de restringir el uso de las redes sociales en menores de 16 años, aseguró que desde la cartera trabajan en acciones concretas que tienen que ver con el uso de las pantallas.

El titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, Laureano Manson y Gianni Pierobón en Radio MDZ.

“Estamos a favor de la limitación del uso de pantalla y tiene que haber un compromiso parental porque nosotros podemos limitar las pantallas para que no sea un elemento distractivo para los estudiantes en la escuela pero nos parece negativo que después los padres incentiven su uso con juegos o crédito disponible”, dijo Tadeo García Zalazar .

Además, el titular de la DGE repasó los datos de la última encuesta a docentes y estudiantes que se hizo el año pasado donde el 75% de los maestros dijo que el uso del celular y la tecnología en el aula es bueno si tiene una mediación pedagógica.

“Muchas veces el celular ayuda a que los estudiantes puedan buscar contenido pedagógico, complementar una tarea o un desafío en alguna de las plataformas que son pedagógicas”, aclaró.

adolescentes celulares telefonos El 97% de los adolescentes de Mendoza tiene celulares. Inteligencia Artificial. META

Pantallas sí, pero limitadas

Tadeo García Zalazar dejó en claro que la DGE está a favor del uso de los teléfonos en el aula y expresó dos postulados:

a favor de limitación del uso de pantalla

a favor del uso pedagógico de la tecnología

“Estos dos aspectos tienen que convivir. Además, nosotros incentivamos que cada escuela tenga su norma de convivencia consensuada con los padres y los estudiantes. Cualquier iniciativa de responsabilidad parental nos parece correcta”, dijo el funcionario de Alfredo Cornejo.

Recreo sin celular

Por otro lado, Tadeo García Zalazar dijo que en las escuelas hay que generar espacios de juego y alternativas a las pantallas en los horarios de esparcimiento.

“Un montón de escuelas tienen programas muy copados para los recreos de los chicos. Hay escuelas que tienen metegoles y mesas de ping-pong, los chicos pueden ir a la biblioteca o usar el material deportivo. El juego favorece la interacción entre pares y que los chicos no estén con el celular”, cerró.

celulares colegio san luis gonzaga (3).JPG En el colegio San Luis Gonzaga los chicos volvieron a jugar y reír en los recreos porque no usan el celular. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La posibilidad de prohibir las redes sociales

La semana pasada, el ministro de Salud Rodolfo Montero confirmó a MDZ que el Gobierno de Mendoza estaba evaluando prohibir el uso de redes sociales en menores de 16 años como hizo Australia en todo el territorio nacional.

"Lo estamos estudiando. Resulta fundamental darle herramientas a los padres. Está demostrado que gran parte de los problemas de salud mental que atraviesan los jóvenes están vinculados al uso de redes sociales desde que son muy chiquitos. La idea es que el Estado brinde una nueva herramienta a los papás", dijo Montero hace siete días. Sin embargo esta posibilidad quedó descartada por Tadeo García Zalazar.